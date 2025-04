Osterferien-Wetter in Bayern: Frühling oder Regen?

Wer sich zu Beginn der Osterferien zum Grillen mit Freunden im Park oder auf der heimischen Terrasse treffen möchte, muss sich beeilen. Nur noch am Samstag wird es sonnig.

Das Wichtigste in Kürze Mit dem Start in die Osterferien wird das Wetter regnerischer.

Am Samstag scheint noch viel die Sonne.

Zum Wochenstart bleibt es am Montagfrüh zunächst trocken - Mittags ziehen Schauer auf.

Regnerischer Start in die Osterferien

Mit dem Start in die Osterferien wird das Wetter regnerischer. Ab Sonntag ziehen die ersten Regenschauer über den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zuvor scheint am Samstag noch viel Sonne bei bis zu 17 Grad im Hofer Land und 24 Grad in Mainfranken.

Am Sonntag werden viele Wolken am Himmel zu sehen sein. Vereinzelt könne es regnen und ab dem Nachmittag seien auch vereinzelte Gewitter möglich, hieß es weiter. Die Höchsttemperaturen werden demnach zwischen 18 und 22 Grad liegen.

Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart

Zum Wochenstart bleibt es am Montagfrüh zunächst trocken. Im Südosten werde sich die Sonne zeigen. Ab dem Mittag ist im Norden und Westen des Freistaats mit Schauern zu rechnen, auch Gewitter sind der Prognose zufolge wahrscheinlich. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 17 Grad im Vogtland und 22 Grad am unteren Inn.