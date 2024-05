Europawahl 2024 in Bayern: Wahlprogramm der AfD

Am 9. Juni 2024 findet die Europawahl in Bayern statt. Von Migration bis Landwirtschaft - was fordert die AfD? Ein Überblick über die zentralen Punkte des Wahlprogrammes.

Klima und Umwelt

Die AfD lehnt jede Form der CO2-Bepreisung ab. Dafür befürwortet die AfD eine Abschaffung der Luftverkehrssteuer und setzt sich für den Erhalt des Verbrennungsmotors ein. Außerdem will die Partei eine Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke. Außerdem soll die Kohleverstromung fortgesetzt werden.

Die zentralen Forderungen der AfD in Bayern im Bereich "Klima und Umwelt" zur Europawahl 2024. © 17:30 SAT.1 Bayern

Wirtschaft und Finanzen

Die AfD sieht im Euro eine Fehlkonstruktion. Laut der AfD könnte eine neue Deutsche Mark zu steigendem Realeinkommen wie in der Schweiz führen. Eigene Schulden der EU und die Einführung von EU-Steuern werden von der AfD abgelehnt. Die Partei lehnt eine Finanztransaktionssteuer ab, da sie Altersvorsorge-Fonds belasten könnte.

Die zentralen Forderungen der AfD in Bayern im Bereich "Wirtschaft und Finanzen" zur Europawahl 2024. © 17:30 SAT.1 Bayern

Sozialpolitik

Die AfD will, dass die Sozialpolitik bei den Nationalstaaten bleibt. Ausländer sollen erst nach zehn Jahren Einzahlung Sozialleistungen in Bayern erhalten. Außerdem lehnt die AfD soziale Mindeststandards und eine Vereinheitlichung der Sozialsysteme in der Europäischen Union ab - insbesondere die europäische Arbeitslosenversicherung.

Die zentralen Forderungen der AfD in Bayern im Bereich "Soziales" zur Europawahl 2024. © 17:30 SAT.1 Bayern

Landwirtschaft

Die AfD befürwortet eine Ausweitung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Außerdem lehnt die Partei eine Ausweitung erneuerbarer Energien zu Lasten landwirtschaftlicher Flächen ab. Die AfD bekennt sich zudem zur Tierhaltung in Deutschland und will die Wolfspopulation zahlenmäßig reglementieren.

Die zentralen Forderungen der AfD in Bayern im Bereich "Landwirtschaft" zur Europawahl 2024. © 17:30 SAT.1 Bayern

Migration und Außenpolitik

Die AfD sieht die Europäische Union als undemokratisch und reformunfähig an. Außerdem strebt die Partei die Neugründung einer europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft an. Die AfD will zudem das EU-Parlament abschaffen. Asylverfahren sollen, wenn es nach der AfD geht, in Drittstaaten durchgeführt werden. Vorbild ist hier das britische Ruanda-Modell, das dazu ermächtigt, Asylsuchende künftig ohne Prüfung und ungeachtet ihrer Herkunft in das zentralafrikanische Land auszufliegen.

Die zentralen Forderungen der AfD in Bayern im Bereich "Migration und Außenpolitik" zur Europawahl 2024. © 17:30 SAT.1 Bayern

