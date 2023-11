"The Taste" 2023: Alle Sendezeiten und Sendetermine von Staffel 12 auf einen Blick

Das Wichtigste in Kürze Die 12. Staffel von "The Taste" läuft seit 25. Oktober 2023 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Auch in diesem Jahr kochen wieder zwölf talentierte Kandidat:innen bei "The Taste" um den Sieg.

Alle Infos zum Start, Sendetermine und Sendezeiten findest du hier.

Anzeige

Lecker und köstlich! "The Taste" geht bald in die nächste Runde und Hobby- und Profiköch:innen können erneut perfekte Genuss-Löffel kreieren. Alle Infos über den Start, Sendetermine und Sendezeiten der Kochshow findest du hier.

>>> Sieh dir hier die Vorschau auf Folge 2 an:

Die 12. Staffel von "The Taste"

Vier Köche für ein Geschmacks-Halleluja: Nach der Staffel im ersten Halbjahr 2023 ging SAT.1 mit "The Taste" ab Mittwoch, 25. Oktober, nun in die zwölfte Runde und die Starköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin verkosten wieder leckere Löffel.

Anzeige

Anzeige

TV-Ausstrahlung: Sendetermine und Sendezeiten

Bald heißt es: Ran an die Löffel! Eine Übersicht über die Sendetermine und Sendezeiten von "The Taste" kannst du hier nachlesen. Bis zum Start kannst du dir alle ganzen Folgen der vergangenen Staffeln online in der Mediathek noch einmal anschauen.

Folge 1: Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 2: Mittwoch, 1. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 3: Mittwoch, 8. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 4: Mittwoch, 15. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 5: Mittwoch, 22. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 6: Mittwoch, 29. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 7: Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 8: Mittwoch, 13. Dezember 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 9: Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1

Anzeige

Das ist "The Taste": Kampfgeist in Staffel 12

Bei "The Taste" treten seit 2013 in SAT.1 Hobby- und Profiköch:innen gegeneinander an. Wer am Ende den perfekten Genuss-Löffel kreiert, gewinnt 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. Die erste Challenge: In der Blindverkostung müssen die Kandidat:innen mit dem perfekten Löffelgericht überzeugen, um einen Platz in einem der vier Jury-Teams - bestehend aus Tim Raue, Alexander Kumptner, Frank Rosin und Alexander Herrmann - zu ergattern.

"Mir wird es nicht langweilig, zu gewinnen", gibt sich Tim Raue gelassen-angriffslustig. Doch: "The bitch is back", kündigt Frank Rosin an, der nach einer Staffel Pause als Coach zurückkehrt.

Alexander Herrmann wird direkt emotional: "Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber ich habe Frank vermisst." Und Alex Kumptner zollt ihm Respekt: "Rose gehört zum Dreamteam, Rose gehört zu 'The Taste'."

Dreamteam hin oder her – die besten Koch-Talente möchte jeder Coach für sein eigenes Team gewinnen. Dabei haben sie die kulinarische Qual der Wahl: Die Kandidat:innen füllen die Löffel mit Dim Sum Shrimp Dumplings, Lamm mit Pistazienkruste oder Vegetarischem Dürüm, um einen der begehrten 16 Plätze in den Teams zu ergattern.

Wer entlockt den Coaches ein Geschmacks-Halleluja, wer überzeugt mit samtweichem Schmelz und knackigem Crunch, und wer strahlt am Ende der neun Folgen vom Cover des eigenen Kochbuchs und nimmt 50.000 Euro Siegprämie mit nach Hause? Moderiert wird "The Taste" von Angelina Kirsch.

"The Taste", Staffel 12, ab Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.