"The Taste" startete am 3. Mai 2023 in die elfte Staffel. Hier bekommst du alle Infos, wie du die Kochshow im Livestream und in der Wiederholung ansehen kannst.

>>> Sieh dir hier schon mal die Vorschau auf das Finale an.

Wann läuft "The Taste" 2023 im TV?

Ab dem 3. Mai 2023 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn heißt es wieder einschalten, wenn ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten in sieben Folgen immer mittwochs erneut außergewöhnliche Geschmackskombinationen auf die kleinen Löffel zaubern.

"The Taste" im Livestream

Du bist unterwegs, möchtest die Sendung aber nicht verpassen? Kein Problem, alternativ kannst du die süße Kochshow auch im SAT.1-Livestream gemütlich auf deinem Handy oder jedem anderen internetfähigen Gerät anschauen. Gleichzeitig gibt es auch einen kostenlosen Livestream auf Joyn.

Alle ganzen Folgen in der Wiederholung

Du hast die aktuelle Folge von "The Taste" verpasst oder die Kochshow passt mittwochs einfach nicht in deinen Terminkalender? Alle ganzen Folgen kannst du dir nachträglich als Wiederholung kostenlos und jederzeit in der Mediathek und auf Joyn ansehen. Alternativ erfährst du in der nachfolgenden Übersicht, wann die Episoden im TV wiederholt werden:

Folge 1

Donnerstag, 4. Mai 2023, um 00:35 Uhr in SAT.1

Samstag, 6. Mai 2023, um 15:20 Uhr auf sixx

Folge 2

Donnerstag, 11. Mai 2023, um 00:35 Uhr in SAT.1

Samstag, 13. Mai 2023, um 15:15 Uhr auf sixx

Folge 3

Donnerstag, 18. Mai 2023, um 00:35 Uhr in SAT.1

Samstag, 20. Mai 2023, um 15:10 Uhr auf sixx

Folge 4

Donnerstag, 25. Mai 2023, um 00:25 Uhr in SAT.1

Samstag, 27. Mai 2023, um 15:15 Uhr auf sixx

Folge 5

Donnerstag, 1. Juni 2023, um 00:30 Uhr in SAT.1

Samstag, 3. Juni 2023, um 15:15 Uhr auf sixx

Folge 6

Donnerstag, 8. Juni 2023, um 00:25 Uhr in SAT.1

Samstag, 10. Juni 2023, um 15:15 Uhr auf sixx

Folge 7

Donnerstag, 15. Juni 2023, um 00:35 Uhr in SAT.1

Samstag, 17. Juni 2023, um 15:20 Uhr auf sixx

Das ist "The Taste"

Seit 2013 ist die beliebte SAT.1-Kochshow "The Taste" aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Aus mehreren Profi- und Hobby-Köch:innen wird in der Show die oder der beste ermittelt. Die Schwierigkeit: Alle Gerichte werden auf kleinen Löffeln angerichtet. Außergewöhnliche Geschmackskombinationen auch darauf hervorzubringen, ist immer wieder eine Herausforderung.