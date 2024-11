Die 19-jährige Emily aus Salzgitter berührt in der aktuellen Staffel mit ihren Performances und ihrer wichtigen Message gegen Diskriminierung und Rassismus. In den Teamfights Runde 2 ist sie Samus Ass im Ärmel und macht ihn siegessicher. Zu Recht?

Das Wichtigste in Kürze Emily König zählt zu den Favorit:innen der aktuellen 14. Staffel "The Voice of Germany". Sie tritt in den Teamfights mit der berührenden Ballade "You Say" von Lauren Daigle an.

In diesem Artikel erfährst du mehr über den Auftritt und kannst ihn dir oben im Clip anschauen.

Die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten findest du hier.

Ein siegessicherer Coach

Die zweiten Teamfights gehen spannend und gefühlvoll weiter. Samu hat nach einem verlorenen Duell gegen Team Yvonne kein Talent auf einem Hot Seat und zieht als Revanche mit Emily einen weiteren Trumpf aus seinem Team. Er ist von Anfang an siegessicher, denn Emily ist sein Ass im Ärmel: "Emily ist ein Wunderkind. [ … ] Es ist egal, wann sie singt, gegen wen, sie kommt weiter, 190 Prozent."

Zusammen entscheiden sie sich, Gabriel Alvarez Perez aus Team Yvonne herauszufordern. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, denn beide überzeugen mit ihrer ganz eigenen Neuinterpretation einer Ballade.

Ein riskanter Plan mit Happy End

Emiliy entscheidet sich in den Teamfights für "You Say" von Lauren Daigle. Sie schafft es, alle mit ihrer kraftvollen und berührenden Tiefe in ihrer Stimme mitzureißen.

Es ist so mutig. Es ist kein Céline-Dion-Superhit. Oder ein Coldplay-Superhit. Super cool Job! Samu Haber

Das müssen auch die konkurrierenden Coaches neidlos anerkennen und sind sehr beeindruckt von Emilys Können. Insbesondere Yvonne, die gerade mit ihrem Talent mitleidet, ist schon seit den Blinds ein großer Fan von ihrem Talent und traute ihr schon damals den Einzug ins Halbfinale zu.

Am Ende schafft es Emily, die Mehrheit des Voting-Panels für sich zu gewinnen und übernimmt Gabriels Hot Seat. Samu ist sichtlich erleichtert und mit Stolz erfüllt, wieder ein Talent im Rennen um die Halbfinalplätze zu haben.

Emily bleibt auch bis zum Schluss der Folge sitzen, denn keiner aus den anderen Teams traut sich, sie herauszufordern.

Welche Talente sich die verbleibenden Plätze für das Halbfinale bei "The Voice of Germany" sichern, siehst du am Freitag in SAT.1. Alle Folgen sind auch im Livestream sowie im Nachgang auf Joyn zu sehen.

