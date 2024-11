Kadischa sorgte bereits für einige Wow-Momente in der 14. Staffel von "The Voice of Germany". Jetzt muss sie in den Teamfights 99 Ex-Talente von ihrem Können überzeugen. Mit "Because You Loved Me" stellt sie sich der Herausforderung.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Kadischa Weiß begeisterte als Talent bei "The Voice of Germany" 2024 schon mehrfach. Jetzt überzeugte sie mit einem Song von Céline Dion erneut.

Hier erfährst du mehr über den beeindruckenden Auftritt bei den Teamfights und kannst ihn dir oben im Clip ansehen.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1. Hier findest du die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten.

Anzeige

Anzeige

Ein Kampf zwischen zwei Soul-Stimmen

Es ist das letzte Talent in der ersten Teamfights-Runde, das um einen Hot Seat im Team Yvonne kämpft. Aktuell besetzen die roten Stühle vier starke Sängerinnen - Amina, Jennifer, Gina und Jenny. Sie haben mit gefühlvollen Liedern auf der Bühne geglänzt. Für Yvonne ist also klar, dass sie jemanden braucht, der jetzt "völlig beeindruckt" - also schickt sie Kadischa ins Rennen. Aber wem wird sie die Stirn bieten?

"Wow, wow, wow!" Kadischas Blind Audition mit Jennifer Hudsons "One Night Only"

Die 19-jährige ist sich unsicher und verlässt sich auf den Rat ihrer Coachin. Yvonnes Entscheidung fällt auf Gina aus Team Mark. "Ihr habt beide eine Soul-Röhre, und du kannst noch mal einen drauflegen." Und damit steht es fest: Gina wird zum zweiten Mal herausgefordert. Kann sie ihren Platz erneut verteidigen oder findet diesmal ein Hot-Seat-Wechsel statt?

Kadischa bringt die Coaches zum Staunen

Die Band stimmt die Ballade "Because You Loved Me" von Céline Dion an, und Kadischas Auftritt beginnt. Mit ihrer kraftvollen Stimme sorgt sie bereits nach wenigen Sekunden für Begeisterung im Publikum und bei ihrem Papa im Publikum kullern die ersten Tränen. Auch in den Gesichtern der Coaches zeigt sich schnell, dass die 19-Jährige mit ihrer Performance alles richtig macht. Yvonne strahlt übers ganze Gesicht, Samu singt mit, und Mark ist sichtlich hingerissen.

Mit Tränen in den Augen beendet Kadischa ihren atemberaubenden Auftritt und wird mit einer Standing Ovation belohnt. Sogar im Talents-only-Bereich gibt es tosenden Applaus von den Talenten. Hat es ausgereicht, um gegen Ginas Powerstimme anzukommen?

Cool, sexy, selbstbewusst: Gina Bulach überzeugt mit "I See Red"

Anzeige

Anzeige

Für wen entscheiden sich die Ex-Talente?

"Kadischa, ich liebe dich heiß und innig!" - Worte, die überraschenderweise nicht aus Yvonnes, sondern aus Marks Mund kommen. Dass er sich bei den Blind Auditions für das junge "The Voice"-Talent nicht umgedreht hat, bereut der Sänger spätestens nach diesem Auftritt. Trotz alledem steht er hinter seinem Talent Gina und findet, dass ihr Auftritt ein Stückchen sauberer und cooler war. Doch den weiteren Verlauf hat Mark nicht in der Hand, sondern die 99 ehemaligen "The Voice of Germany"-Talente. Sie sind nun am Zug und müssen entscheiden: Kadischa oder Gina?

Die Spannung im Studio ist förmlich greifbar, als das Ergebnis feststeht. Als auf dem Boden Yvonnes Name erscheint, steht fest: Kadischa hat gewonnen und darf auf dem Hot-Seat Platz nehmen. Und diesen verteidigt sie bis zum Schluss und zieht gemeinsam mit Ingrid, Jennifer und Jenny ins Halbfinale ein.

Streame die aktuelle Staffel "The Voice of Germany"! Joyn Jetzt kostenlos anschauen!