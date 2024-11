"The Voice" 2024 - Alle Infos zu 12. Folge: Die letzten Battles haben es noch einmal in sich!

In der vierten Battle-Runde von "The Voice of Germany" kämpfen die Talente um die letzen Plätze in den Teamfights. Wir verraten dir hier, welche Talente aus welchen Teams mit welchen Songs in den Battles von Folge 12 gegeneinander antreten.

Das Wichtigste in Kürze Erfahre hier, welche Talente in den Battles in Folge 12 von "The Voice" 2024 gegeneinander antreten und welche Songs sie singen.

Folge 12 läuft am Freitag, 1. November 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Joyn-Livestream.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1. Hier findest du die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten.

Letzte Chance für einen Platz in den Teamfights

Ein paar wenige Talente haben noch die Chance, einen der begehrten Plätze in den Coach-Teams für die anstehenden Teamfights zu ergattern.

Freu dich in Folge 12 von "The Voice" auf talentierte Duos und Trios aus Team Mark, Team Yvonne, Team Samu und Team Kamrad, die in spannenden Battles gegeneinander antreten.

Wer kommt eine Runde weiter und für wen ist der Traum von "The Voice of Germany" am Ende dieser Battles vorbei?

Letzte Battles: Wer ist weiter, wer ausgeschieden?

Im Folgenden zeigen wir, welche Talente aus welchen Coach-Teams in den Battles von Folge 12 performen, welche Songs sie zum Besten geben. und wer ausscheidet oder noch dabei ist.

