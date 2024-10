Auch in der 14. Staffel haben die Coaches von "The Voice of Germany" wieder die Möglichkeit, sich in den Blind Auditions gegenseitig zu blocken. Das sorgt auch diese Staffel nicht nur für spannende, sondern auch irrsinnig komische Momente. Wie der Block funktioniert und welche die Strategie der Coaches ist, erfährst du hier.

Die Stimmen sind warm gesungen und die Coaches haben auf ihren Stühlen Platz genommen, jetzt geht es los mit der 14. Staffel von "The Voice of Germany"

Mark Forster: "Ich würde nicht ein Block für Tim verschwenden"

Wenn ein Coach für ein Talent zu buzzert, kann er zugleich per Knopfdruck eine:n Kontrahent:in blocken. Der Geblockte kann sich dann zwar für das Talent umdrehen, anstelle seines Namens erscheint dann aber der Schriftzug "BLOCKED" auf dem Fußboden. Er kann dann nicht mehr in den Coach-Fight eingreifen.

Seit der letzten Staffel hat sich der Block etabliert. Die Coaches finden großen Gefallen daran, sich gegenseitig zu blocken. Die ehrgeizigen Coaches auf den roten Stühlen sind dieses Jahr: Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster und Kamrad. Sie kämpfen in den Blind Auditions um die besten Talents, auch mithilfe der allseits beliebten Blocks.

Der Block funktioniert so, dass wir nicht nur den bekannten roten Buzzer vor uns haben, sondern auch drei kleinere Buzzer wo die Namen der anderen Coaches draufstehen. Das Schöne ist: Die sind alle durchgestrichen. Kamrad

"Ich liebe diesen Block, ich liebe ihn dann, wenn ich nicht geblockt werde und wenn Yvonne geblockt wird. Also das sind quasi meine Lieblingsszenarien", gesteht Kamrad gegenüber Mark Forster. Auch Mark macht sich die Blocks zunutze, für Tim würde er sie aber nicht verschwenden, wie er behauptet, schließlich brauche er sie für Catterfeld. Es scheint als verfolgen die beiden denselben Plan.

Auch Yvonne ist von dem Element ganz begeistert. Verträumt sagt sie: "Beim letzten Mal als ich 'The Voice' geguckt habe, dachte ich so: 'Warum haben wir das nicht schon gehabt?'".

Mark Forster wird gleich doppelt zur Block-Zielscheibe

Da bleibt ihm der Mund offen stehen. Als Mark erfährt, dass er in der 1. Folge gleich von zwei Coaches für ein Talent geblockt wird. Auch Yvonne stößt ein ungläubiges "Neeein", aus. Bei der Blind Audition des sympathischen Anil, muss Mark ganz stark sein. Er darf in den Coach-Fights nicht um die Gunst des Talent buhlen. Kamrad kann sein Lachen kaum unterdrücken als klar wird, dass nicht nur er, sondern auch Samu Mark einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Bei Anils Auftritt kannst du den Block in Aktion sehen:

In der exklusiven Warm-Up-Show betrachtet Mark den Block noch positiv: "Irgendwie ist es auch, wenn man geblockt wird eine Art Kompliment". Ob er es bei dieser Aktion genauso sieht?

Klar ist, die Coaches scheuen keine Kosten und Mühen um die besten Talents für sich zu gewinnen und blocken, was das Zeug hält. Die 14. Staffel "The Voice of Germany" hält einige witzige und spannende Momente rund um die Blocks bereit.