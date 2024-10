Die nächste Folge von "The Voice" wird verschoben - und dieser Fußball-Star ist schuld

"The Voice of Germany"-Fans aufgepasst: Die neue Folge wird nächste Woche schon am Mittwoch um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Grund dafür ist ein bekannter deutscher Weltmeister, der sich den Sendeplatz unter den Nagel reißt.

Das Wichtigste in Kürze Der Sendetermin für "The Voice of Germany" wird nächste Woche ausnahmsweise verschoben. Denn auf ProSieben wird das Abschiedsspiel des Fußball-Weltmeisters Lukas Podolski live gezeigt.

Anstatt am Donnerstag wird deshalb die nächste Folge "The Voice of Germany" schon am Mittwoch, 9. Oktober, auf ProSieben ausgestrahlt.

Am Freitag, 11. Oktober, könnt ihr dann die nächste Folge von "The Voice of Germany" in SAT.1 sehen.

Die wichtigsten Infos zu "The Voice of Germany", zu den Coaches sowie den Sendezeiten findest du hier.

The "Voice of Germany" wird für Abschiedsspiel verschoben

Er war Weltmeister, Pokalsieger und ist eine Legende des 1. FC Köln: Lukas Podolski. Aber jetzt heiß es für den Fußballer, Abschied nehmen. Nach der aktuell laufenden Saison beendet Podolski seine aktive Fußballkarriere und feiert mit einem großen Abschiedsspiel am 10. Oktober im Kölner Rhein-Energie-Stadion.

Das Spiel in Köln wird vom "ran"-Fusballteam live begleitet. Mit dabei sind Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss und Reporterin Andrea Kaiser. Sehen kannst du das Spiel am 10. Oktober live um 20:45 Uhr auf Prosieben, Joyn und ran.de.

Wir freuen uns auf einen großartigen und emotionalen Fußballabend in Poldis Wohnzimmer. Hannes Hiller, ProSieben-Senderchef

Das läuft Mittwoch und Donnerstag auf ProSieben

Für alle "The Voice of Germany"-Fans bedeutet das Poldi-Abschiedsspiel eine Änderung im Sendeplan. Die regulär für Donnerstag geplante neue Folge ist schon am Mittwoch, 9. Oktober, zu sehen. Das läuft nächste Woche im TV:

Am Mittwochabend, 9. Oktober, auf ProSieben:

20:15 Uhr: Neue Folge von "The Voice of Germany"

(Folge 5)

Am Donnerstagabend, 10. Oktober, auf ProSieben:

19:45 Uhr: "TV total Poldi Spezial"

20:45 Uhr: ran Fußball: Danke Poldi! Danke Köln! - Das Podolski-Abschiedsspiel

Die nächste Folge von "The Voice" könnt ihr dann am Freitag, 11. Oktober, auf SAT.1 um 20.15 Uhr sehen.

"TV total" läutet Podolskis Abschied ein

Der Startschuss für Podolskis letztes Spiel fällt am Donnerstag bei "TV total". Moderator Sebastian Pufpaff bereitet Fußball-Deutschland auf das Ende einer Ära vor. Deshalb startet am 10. Oktober um 19:45 Uhr das "TV total Poldi Spezial".

