Der Kampf um die Halbfinalplätze geht weiter! Letzte Woche haben alle Coaches ein Talent in die nächste Runde gebracht. Doch es sind nur noch wenige Plätze frei, und die Spannung steigt. In Folge 14 kämpft auch Kathrin German um einen Platz im Halbfinale - mit einem bekannten Whitney-Houston-Hit.

Teamfights 2: Der Kampf um die Hot Seats

Die "The Voice"-Coaches haben ihre Pläne geschmiedet und kämpfen darum, ihre Talente ins Halbfinale zu bringen. Letzte Woche konnte jeder Coach bereits ein Talent sichern, doch die zweite Teamfight-Runde verspricht erneut Spannung und Emotionen pur.

Vier Talents schaffen am Ende des Abends den Einzug ins Halbfinale von "The Voice of Germany" 2024.

Kathrin vs. Verena: Ein spannender Teamfight

Im letzten Duell der Folge tritt die erst 16-jährige Kathrin German aus Team Mark an. Schon bei der Verkündung ihres Namens bekommen es die anderen Talente und Coaches mit der Angst zu tun. Bei ihrem herausragenden Können ist kein Hot Seat sicher.

Kathrin und Mark treffen die Entscheidung. Sie tritt gegen die ebenfalls sehr talentierte 17 Jahre junge Verena de la Caridad aus Team Yvonne an. Verena hat zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Teamfights für sich entschieden.

Dass eins von den besten Talenten nicht weiterkommt, finde ich fatal! Yvonne Catterfeld

Kathrin zeigt ihre Klasse mit Whitney-Houston-Song

Talent Kathrin German wagt sich in ihrer Teamfight-Performance an einen Song von einer Musikerin, die wohl immer noch ihresgleichen sucht: Whitney Houston. Mit ihrer kraftvollen Stimme schmettert das erst 16-jährige Ausnahme-Talent Kathrin "I Have Nothing" und sorgt für Gänsehaut pur und tobenden Applaus.

Kamrad lässt sich überwältigt in seinen Stuhl fallen und schaut ungläubig - er kann kaum fassen, was da gerade passiert ist. Yvonne vergräbt das Gesicht in den Händen, weil sie genau weiß: Für ihr Talent Verena wird es jetzt richtig eng.

Jüngstes Talent der Staffel singt sich ins Halbfinale

Kathrins Leistung ist mehr als überzeugend! Sie zeigt, dass ihre Stimme und ihr Gesangstalent locker mit Weltstars wie Whitney Houston mithalten können - obwohl sie erst 16 Jahre alt und damit das jüngste Talent der Staffel ist! Die Begeisterung über das Wahnsinns-Talent der noch so jungen Sängerin steht dem Publikum und den Coaches ins Gesicht geschrieben.

Ich kann es nicht begreifen, wie man mit 16 Jahren so singen kann. Das ist überirdisch! Yvonne Catterfeld

Die ehemaligen Talente im Voting-Block stimmen ab und die Entscheidung wird bekannt gegeben: Kathrin gewinnt das Duell und damit einen Platz im Halbfinale. Vor Glück vergießt die 16-Jährige Freudentränen.

Leider bedeutet Kathrins Sieg gleichzeitig das Aus für Verena. Sie hat den Teamfight verloren und muss die Show verlassen.

Welche Talente sich mit ihren starken Stimmen bei "The Voice of Germany" weiterkämpfen, siehst du immer freitags in SAT.1. Alle Folgen sind auch im Livestream sowie im Nachgang kostenlos auf Joyn zu sehen.

Die kommende Folge "The Voice" exklusiv vorab auf Joyn Verschaff dir jetzt einen Vorsprung!