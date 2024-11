Luna Farina: Was macht das "The Voice"-Talent von Staffel 11 jetzt?

Am Ende fehlten ihr 0,6 Prozent der Stimmen, um eine Runde weiterzukommen. Am 5. Dezember 2021 schied Luna Farina (22) im Viertelfinale von "The Voice of Germany" aus. Aber sie ließ sich nicht unterkriegen und hielt an ihrem Traum fest.

Anzeige

Streame die aktuelle Staffel "The Voice of Germany"! Joyn Jetzt kostenlos anschauen!

Das Wichtigste in Kürze Luna Farina sang sich in der 11. Staffel von "The Voice of Germany" bis ins Viertelfinale.

Hier kannst du mehr über ihre Karriere nach der Teilnahme und ihre zukünftigen Pläne erfahren.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1. Hier findest du die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten.

Anzeige

Anzeige

Sie kam bis ins Viertelfinale

Lunas Performance von "Purple Rain" ist bis heute ein absoluter Gänsehaut-Moment bei "The Voice". Verständlich, dass sie damals in den Sing-Offs von den Fans direkt in die Live-Shows gewählt wurde. Dort hatte sie leider Pech: Dua Lipas "Levitating" brachten ihr und ihrem Coach Mark Forster kein Glück. Sie schied aus und musste zuschauen, wie Sebastian Krenz die Staffel gewann und Johannes Oerding zum "Winning Coach" machte.

Ein magischer Moment im Studio: Luna Farina singt "Purple Rain" von Prince

Aufgeben kennt die 22-Jährige aber nicht. Ihr Motto ist eher: "Ich gehe nur rückwärts, um Anlauf zu nehmen."

Schauspiel-Karriere bei "Köln 50667"

Nach ihrem Aus wurde es auf ihren Social-Media-Kanälen etwas ruhiger. Aber am 3. März 2023 verkündete sie ihren Instagram-Followern freudestrahlend und stolz: "Endlich darf ich euch erzählen, woran ich die ganze Zeit gearbeitet habe!!! Ich bin dabei - bei 'Köln 50667'."

Und dann spielte sie tatsächlich rund 200 Folgen lang die Figur der Elif Yilmaz. Anfang 2024 war es wieder vorbei, Elif verabschiedete sich laut Drehbuch für ein halbes Jahr nach Amerika. Das wäre normalerweise ein gutes Zeichen dafür, dass es ein Comeback der Figur in der Serie geben könnte. Diesmal nicht: Ende November 2023 wurde bekannt, dass die Serie "Köln 50667" eingestellt wird.

Anzeige

Anzeige

Luna Farina veröffentlicht Song mit Pietro Basile

Luna meldete sich im September 2023 dann auch musikalisch zurück und veröffentlichte mit dem deutsch-italienischen Singer-Songwriter Pietro Basile das grandiose Liebes-Duett "Grande Amore", das auch auf seinem gleichnamigen Album vertreten war. Dass Luna nichts verlernt hat, beweist sie auch immer wieder auf TikTok und Instagram mit Einblicken in ihre Studioarbeit und Probe-Mitschnitte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Luna hat bei TikTok knapp 385.000 und bei Instagram 110.000 Follower, was ihr auch Kooperationen und Werbeeinnahmen beschert. Im August modelte sie für die neue Kampagne der Marke QS.

Zur 14. Staffel von "The Voice of Germany" kehrte sie zum Erfolgsformat als Mitglied des Teamfights-Jury-Panels zurück und stimmte ihre Instagram-Fans ein: "Es startet die neue Staffel von 'The Voice of Germany' und ich bin diesmal mit am Start! Aber diesmal werde ich nicht singen." Schade, eigentlich.

Anzeige

Anzeige

Schau dir die spektakulären Folgen von 2021 noch mal an! Joyn Atemberaubende Auftritte jetzt auf Joyn ansehen!