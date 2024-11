Kamrad verrät Details zur neu gegründeten Band mit "The Voice"-Kollege Mark Forster

Wie aus einer Schnaps-Idee plötzlich eine Band wurde: Mark Forster und Kamrad machen gemeinsame Sache! Wie ihre neue Band heißt und was ihre Outfits in den "The Voice"-Battles damit zu tun haben, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Mark Forster und Kamrad haben eine Band gegründet: Die Beigestreet Boys! Die Namensgebung ist relativ simpel: Die beigen Klamotten der beiden sind schuld daran.

Die "Bromance" der Coaches Mark und Kamrad, sowie die Gründung ihrer eigenen Band beginnt bereits vor den Battles. Kamrad enthüllt jetzt in einem Radiointerview, wie alles begann.

Die wichtigsten Infos zur Show, den Coaches sowie den Sendezeiten, findest du hier.

+++ Update, 15. November 2024 +++

Die wahre Geburtsstunde der "Beigestreet Boys"

Bereits vor der TV-Ausstrahlung entsteht eine echte "Bromance" zwischen Mark Forster und Coachneuling Kamrad, wie dieser jetzt in einem Radio-Interview verrät. Am Tag des Fotoshootings für die Battles staunen beide nicht schlecht, als sie ihre sehr ähnliche Kleidungswahl sehen. Sofort kommen ihnen bei der als "alt" titulierten Farbe witzige Wortspiele in den Kopf, zum Beispiel "beigeidene Typen" oder auch "Beigerung".

Daraus entwickeln sich schnell erste Songideen und ihr neuer Bandname "Die Beigestreet Boys" entsteht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Was die beiden in Zukunft mit ihrer Band planen, bleibt abzuwarten. Ihre Fans sind auf jeden Fall schon bereit! Momentan können die Fans Kamrad und Mark aber zunächst als Konkurrenten bei "The Voice of Germany" sehen, wo sie sich in den Teamfights nichts schenken.

Alle Folgen der aktuellen Staffel gibt es auf Joyn

+++ ursprüngliche News +++

Die Premiere der Beigestreet Boys

Du kennst das: zu Hause vorm Spiegel noch schnell das Outfit gecheckt und für gut befunden. Doch kaum triffst du auf deine Freunde, merkst du, dass jemand heute in sehr, sehr ähnlicher Aufmachung unterwegs ist.

So ähnlich muss es Kamrad und Mark Forster ergangen sein, als sie sich zu den Dreharbeiten der Battles trafen. Während Letzterer in einem beigen Langarm-Polo daherkommt, trägt Kamrad direkt ein beiges Komplett-Outfit mit langer Baggy und lässigem Hemd - volle Begeisterung für die Farbe also.

Als die beiden Coaches sich nach dem Auftritt von Kai-Olaf und Steffani kurz in den Armen halten und dabei erstmalig so richtig realisieren, wie ähnlich ihre heutige Farbwahl ist, müssen sie schmunzeln.

Steffani Seven vs. Kai-Olaf Stehrenberg mit Britney Spears "Baby One More Time"

Vom Magic Moment zur neuen Band

Mark Forster wirft lächelnd "Die Beigestreet Boys" als neuen Team-Namen der beiden in den Raum und schon ist das Gelächter groß. Vor allem Yvonne feiert den Namen. Und ehe man sich versieht, wird auch schon ein Feuerwerk an guten bis mittelprächtigen Wortwitzen abgefeuert.

Beige ist das nächste große Ding! Mark Forster

"Wir sind auch beige-eidene Typen einfach", meint Kamrad. Samu will das so nicht stehen lassen: "Are you colorblind?" Doch für Mark ist schnell klar: "Bei Samu geht schnell der Beige-ützer-Instinkt los", was auch immer das heißen mag. Kamrad ist sich jedenfalls sicher: "In dieser Sendung sind alle ein bisschen beige-euert!"

Erster Live-Auftritt der Beigestreet Boys

Zur Feier der Stunde stimmen die Beigestreet Boys dann ihren ersten gemeinsamen Song, "Beigestreet's Back", live im Studio an - natürlich mit einer Fülle an farbfreudigen Anspielungen.

Berlin, habt ihr Bock auf die Beigestreet Boys? Mark Forster

Yvonne scheint sich derweil zum richtigen Fangirl zu entwickeln: "Ich find, das war das Kreativste, was ich je in dieser Show erlebt hab", schwärmt sie über den Auftritt von Mark und Kamrad. Samu ist weniger begeisterungsfähig. Stattdessen fragt er nach einer "Toilettenpause", um nicht noch mehr von den Beigestreet Boys ertragen zu müssen.

Machen Mark Forster und Kamrad ernst?

Doch was ist das? Berufen Mark und Kamrad etwa wirklich eine Pressekonferenz am Ende von Folge 10 ein? Es scheint zumindest so. Dort lässt Kamrad dann auch direkt die Bombe platzen: beide planen ein Beige-of-Album! Natürlich dürfen all die Evergreens und Top-Tracks der Band nicht fehlen! Unter anderem werden folgende Hits zu finden sein:

"Want You Beige For Good" ("Want You Back For Good")

"Who Let The Beige Out?" ("Who Let The Dogs Out")

"Beigener Kopf" ("Bilder Im Kopf")

"Simply The Beige" ("Simply The Best")

"Du bist das Beigste, was mir je passiert ist" ("Du bist das Beste, was mir je passiert ist")

Ob die Beigestreet Boys noch einmal live auftreten und ob sie jemals ein Album auf den Markt bringen, bleibt abzuwarten. Vielleicht erfährst du es ja schon in der nächsten Folge "The Voice of Germany", immer freitags in SAT.1.

Die kommende Folge exklusiv vorab auf Joyn