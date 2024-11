Nico bringt mit Macklemore-Performance das "The Voice"-Studio zum Beben!

Rapper Nico sticht in der 14. Staffel "The Voice of Germany" mit seinen atemberaubenden Performances schon von Anfang an heraus. Auch in den Teamfights hinterlässt er mit seinem Auftritt großen Eindruck.

Das Wichtigste in Kürze Nico Klemm bringt mit Macklemore-Superhit "Can't Hold Us" das gesamte Studio zum Tanzen und Mitsingen - und schafft etwas, was noch kein Talent erreicht hat.

In diesem Artikel erfährst du mehr über den Auftritt und kannst ihn dir oben im Clip anschauen.

Rap sorgt für Aufregung bei "The Voice"

Die zweiten Teamfights sorgen für atemberaubende Momente. Ein Grund ist Ausnahmetalent Nico aus Team Kamrad, der sich mit dem Macklemore-Hit "Can't Hold Us" ein Ticket für das Halbfinale sichern möchte: "Ich fühle mich sehr geehrt, das Rap-Genre zu vertreten. […] ich will wirklich zeigen, Rap ist nicht tot, Rap ist noch da und kann neu aufgerollt werden."

Seine Performance im Duell mit Publikumsliebling Kai-Olaf aus Team Mark könnte nicht unterschiedlicher sein. Dieser überzeugte mit Sympathie und seiner außergewöhnlichen Stimme zum Song "She's So High" in seiner ganz eigenen Interpretation.

"Can't Hold Us": Das Publikum singt einfach weiter

Das Publikum spürt auch in den Teamfights von Beginn an Nicos Energie. Alle werden von den Sitzen gerissen. Sie tanzen und singen mit und hören nicht mal auf, nachdem der Auftritt eigentlich schon beendet ist. So gibt es etwas, was noch kein anderes Talent in den Teamfights geschafft hat: eine gemeinsame Zugabe mit dem Publikum - passend zum Liedtitel - nicht zu bremsen.

Der Auftritt entfacht anschließend einen hitzigen Coach-Fight zwischen Kamrad und Mark. Dieser muss zwar Nicos großartige Energie anerkennen, sieht aber weiterhin Kai-Olaf vorn: "Ich finde auch, dass du außerordentlich gut rappst. Gesanglich […] kann das hier nicht so richtig mithalten."

Kamrad ist da ganz anderer Meinung und bestärkt Nico: "Ich bin so happy, dir in der 1. Reihe zuzuschauen, wenn du geile Sachen machst."

Es wird Zeit, dass mal ein Rapper hier gewinnt! Kamrad

Am Ende stimmt das Panel zu Nicos Gunsten ab. Er übernimmt Kai-Olafs Hot Seat. Am Ende landet er im Halbfinale. Denn kein anderes Talent traut sich mehr, ihn herauszufordern.

