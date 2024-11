Bisher durftet ihr euch zweimal die Woche auf eine neue Folge von "The Voice of Germany" freuen. Doch jetzt steht ein neues Format in den Startlöchern, das einen der zwei wöchentlichen Termine übernimmt. Was die neuen Sendezeiten von "The Voice" sind und auf welche Sendung ihr gespannt sein könnt, erfahrt ihr hier!

Das Wichtigste in Kürze Neues Format übernimmt "The Voice"-Sendetermin auf ProSieben. "The Voice" kommt ab jetzt nur noch einmal die Woche in SAT.1.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1 sowie auf Joyn. Die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten findest du hier.

Die neue Show am ProSieben Firmament

Die Battles sind vorbei, die Teamfights stehen an. Wie jedes Jahr um die Zeit tritt "The Voice of Germany" einen der zwei wöchentlichen Ausstrahlungstermine an ein anderes Format ab.

Dieses Mal ist es die nagelneue Reise-Reality-Show "Destination X", die am 7. November auf ProSieben gestartet ist. Dadurch kannst du ab jetzt bei einem weiteren Abenteuer mitfiebern, denn eines ist sicher: "Destination X" verspricht Rätselspaß, Teamwork, Intrige und viel Zeit mit deinen liebsten Reality-Stars auf deren Reise durch Europa!

Wann läuft denn jetzt "The Voice of Germany"?

Für "The Voice" bedeutet das, dass für den Rest der Staffel nur noch einmal die Woche auf der Bühne gesungen wird - und zwar in SAT.1. Seit dem 8. November gibt es wie gewohnt jeden Freitag eine neue Folge um 20:15 Uhr. So könnt ihr mit geballter Vorfreude euer Wochenende extra-musikalisch einläuten! Die genauen Sendezeiten und weitere Infos zur Show kannst du hier nachlesen.

Exklusiv vorab: Jennifer Lynn mit "Angel" von Sarah McLachlan

Das ist aber natürlich nicht alles: Wiederholt wird jede Folge noch in derselben Nacht, von Freitag auf Samstag, ab 1:35 Uhr in SAT.1 und im SAT.1-Livestream auf Joyn!

"The Voice": Wann du willst, wo du willst

Außerdem kannst du dir jederzeit die aktuelle Staffel kostenlos auf Joyn anschauen - Und wenn du unbedingt wissen willst, wie es weiter geht, gibt es sogar schon vorab die Möglichkeit, die Teamfights-Folge der nächsten Woche zu sehen! Die heißesten News, lustigsten Momente und besten Auftritte kannst du zudem auch nochmal auf der "The Voice of Germany"-Seite nachschlagen.

Also - auch wenn "The Voice" nur noch einmal die Woche in deinem Fernseher läuft, sind Yvonne, Samu, Kamrad und Mark immer für dich da!

