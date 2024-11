Spachtalent-Loulia und ihre Battle-Partnerin Corinna liefern eine energiegeladene Performance und heizen das Studio ein. Bringt dieser Katy-Perry-Song die beiden in die nächste Runde?

+++ Update, 25. Oktober 2024 +++

Majestätischer Auftritt zweier Powerfrauen

Sprachtalent Loulia tritt in den Battles gegen Corinna an. Sie performen Samus absoluten Lieblingssong "Dark Horse" von Katy Perry. Die Erwartungen sind hoch, umso angespannter ist Loulia, die anfangs große Probleme mit dem Song beim Coaching hat. Doch ihre Ängste sind unbegründet, denn das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Sie liefern ein stimmliches Feuerwerk, mit dem sie das gesamte Studio in ihren Bann ziehen. Standing Ovations gibt es gratis dazu! Vor allem Louila hinterlässt aufgrund ihrer einzigartigen musikalischen Stimme einen bleibenden Eindruck bei den Coaches.

Ich bin Fan von deinem eigenen Style! Samu Haber

Die Coaches bezeichnen den Auftritt als "Weltklasse" und sie spüren die "dunkle, böse" Message, die Katy Perry einst mit ihrem Song transportieren wollte. Die Verbundenheit der beiden Talents war während der Performance jedenfalls mehr als deutlich, was Kamrad lobend erwähnt: "Schön, wenn sie sich so gegenseitig pushen." Mark ergänzt: "Wie so ’ne kleine Band."

Diese Magie kommt auch Samu an, weshalb er direkt beide Talents mit in die Teamfights nimmt.

+++ Ursprüngliche News +++

Model, Musikerin, Weltenbummlerin: Loulia Esteves erobert "The Voice"

Multitalent Loulia ist nicht nur Model und Musikerin, sondern eine echte Weltenbummlerin. Eigentlich kommt die 25-Jährige aus Frankreich, entschied sich aber dafür, vier Jahre nach Südkorea zu ziehen, um dort Musik zu studieren.

Jetzt wohnt sie in Berlin und ist bereit für die große "The Voice"-Bühne. Loulia performt den Klassiker "The Lady Is A Tramp" von Tony Bennett und Lady Gaga in ihrer ganz eigenen Version und bringt damit alle vier Coaches zum Buzzern.

Im Clip: Loulia Esteves stellt sich vor

Sprachtalent Loulia singt in 5 Sprachen

Das Besondere an Loulias Performance ist nicht alleine ihre gefühlvolle Stimme. Sie singt in fünf unterschiedlichen Sprachen und lässt die Coaches staunend zurück. Darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Koreanisch und Finnisch.

Die finnische Zeile, übersetzt "Ich schlafe auf Partys fast immer gleich ein!", widmet sie Samu. Der skandinavische Coach ist sichtlich überrascht von der netten Geste der Wahl-Berlinerin. Den restlichen Coaches will er nicht verraten, was Louisa da auf Finnisch von sich gegeben hat: "Das ist unser Geheimnis!"

Schau dir hier Loulias verzaubernde Blind Audition an!

Die anderen Coaches sind ebenfalls begeistert von ihrem stimmlichen Talent und dem Gefühl in ihrer Stimme. "Ich möchte in dein Herz schauen", so Mark Forster.

Du hattest so viele Facetten drin und kleine Parts, wo ich dachte 'Wow, da steckt so viel drin!' Yvonne Catterfeld

Samu besiegelt den Bund der beiden am Ende mit seinen Koreanisch-Kenntnissen aus dem Kampfsport. Louilia ist beeindruckt und entscheidet sich für das Team Samu in den Battles anzutreten.

