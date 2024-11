In der zweiten Runde der Teamfights bei "The Voice of Germany" geht es um alles oder nichts. Der 23-jährige Gabriel Alvarez Perez aus Team Yvonne kämpft mit einer emotionalen Performance um den Einzug ins Halbfinale.

Das Wichtigste in Kürze Gabriel Alvarez Perez kämpft in Runde 2 der Teamfights bei "The Voice of Germany".

Er performt "You Are The Reason" von Calum Scott, teilweise auf Spanisch. Seine gefühlvolle Performance erwärmt die Herzen aller im Studio.

Gabriel erobert die Herzen: Ein emotionaler Start

Gabriel Alvarez Perez, der 23-Jährige mit venezulanischen Wurzeln aus Team Yvonne, eröffnet die zweite Runde der Teamfights bei "The Voice of Germany". Mit seiner gefühlvollen Darbietung von "You Are The Reason" von Calum Scott, bei der er sogar teilweise auf Spanisch singt, verzaubert er das Publikum. Er widmet den Song seiner Oma, die ihn ermutigt hat, seinen Traum in Deutschland zu verfolgen.

Gabriel hat sich bereits souverän durch die Battles gekämpft. Dort konnte er mit seiner emotionalen Interpretation von Jason Mraz' "I Won't Give Up" zusammen mit Gian Carlos für Gänsehaut im ganzen Studio sorgen.

Gabriel Alvarez Perez vs. Gian Carlos Navea mit "I Won't Give Up" von Jason Mraz

Für mich ist es sehr wichtig, in den Teamfights zu sein. Denn ich habe lange nicht an mein Talent geglaubt. Gabriel , Alvarez Perez

Die Konkurrenz schläft nicht

Doch die Konkurrenz bei "The Voice" ist groß. Die restlichen drei Hot Seats füllen sich schnell mit starken Talenten: Petter Bjällö aus Team Samu, die Tibello-Zwillinge aus Team Kamrad und Kai-Olaf Stehrenberg aus Team Mark.

Verena de la Caridad aus Team Yvonne kickt schließlich Petter Bjällö vom Hot Seat, bevor es auch für Gabriel ernst wird. Samus Wahl fällt auf Emily König, die im Teamfight gegen Gabriel antreten soll.

Emily König sorgt mit "You Say" für Begeisterung!

Gabriel muss Hot Seat für Emily freigeben

Yvonne ist sichtlich nervös, als es um die Enscheidung geht. Schließlich hat sie Gabriel, eines ihrer besten Talente für die Teamfights, aufs Spiel gesetzt.

Ich hab ein bisschen Angst vor der Entscheidung des Publikums. Die kann ich halt nicht beeinflussen. Yvonne Catterfeld

Die 99 Ex-Talente aus vorherigen "The Voice"-Staffeln haben es letztendlich in der Hand, welches Talent weiterkommt und welches nicht.

Und tatsächlich: Yvonnes Gefühl täuscht sie nicht. Sie voten für Emily. Gabriel hat den Teamfight verloren und verpasst so knapp das Halbfinale.

