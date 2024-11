Teamfights, Klappe die Zweite! In dieser Runde mit dabei: Der 24-jährige Gian Carlos, der mit einem Kaleo-Song um den Einzug ins Halbfinale kämpft. Kann er damit überzeugen?

Das Wichtigste in Kürze In den Teamfights tritt Gian Carlos Navea mit dem Lied "Way Down We Go" von der Band Kaleo an.

Hier erfährst du mehr über seinen beeindruckenden Auftritt und kannst ihn dir oben im Clip ansehen.

Gian Carlos' Auftritt: Ein Wechselbad der Gefühle

Auch in der zweiten Teamfights-Runde gibt es wieder zwölf beeindruckende Auftritte. Aus Team Yvonne tritt unter anderem Gian Carlos Navea an. Er performt den Song "Way Down We Go" von Kaleo. Und wer wird herausgefordert? Seine Coachin und der 24-Jährige entscheiden sich für Elias Zobeley aus Team Mark.

"Wahnsinnig viel Potenzial!" Elias Zobeley begeistert mit "Father and Son"

Ausgestattet mit seiner Gitarre beginnt Gian Carlos seinen Auftritt. Die ersten Zeilen füllt er mit sanften und leisen Tönen und legt damit den Grundstein für einen gefühlvollen Moment. Bei seiner Coachin Yvonne zeigt das direkt Wirkung, denn ihr kommen die Tränen.

Nach dem ruhigen Einstieg geht es mit viel Power weiter! Seine Stimme wird lauter, kraftvoller und energiegeladener. Diese Energie geht über ins Publikum und das Studio wird erfüllt mit begeistertem Applaus. Mit seinem letzten Ton richtet sich der Blick und Finger des 24-Jährigen zielgerichtet auf den konkurrierenden Coach Mark: Eine Kampfansage, die nicht deutlicher sein könnte. Samu fasst die letzten Minuten mit einem einzigen Wort zusammen: "F*ck!".

Im Clip: Gian Carlos' gefühlvolles Battle mit Gabriel

Sorgt Gian Carlos auch bei den 99 Ex-Talenten im Voting-Block für Staunen?

Darf Gian Carlos auf dem Hot Seat Platz nehmen?

Wer darf sich freuen und wer muss die Bühne verlassen? Für Yvonne ein nervenaufreibender Moment, kurz bevor das Ergebnis verkündet wird. "Ich bin am Ende, aber bin total stolz auf Gian Carlos". Auch Mark hat etwas zu sagen und überrascht damit. Denn obwohl sein Talent Elias gerade um den Hotseat kämpft, gibt er zu: "Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für Elias reicht, weil ich das wirklich stark fand, was du gemacht hast".

Mit seiner Einschätzung hat Mark recht: Gian Carlos überzeugt den Voting-Block mehr und nimmt auf dem roten Stuhl Platz. Und nicht nur das: Am Ende zieht er gemeinsam mit Emily, Kathrin und Nico ins Halbfinale ein.

