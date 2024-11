"The Voice" 2024 - Talente-Übersicht: Wer ist noch dabei und wer ist raus?

"The Voice of Germany" ist in der 14. Staffel und die Coaches konnten jede Menge Talente für ihre Teams gewinnen. So sehen die Besetzungen von Team Samu, Team Mark, Team Yvonne und Team Kamrad momentan aus!

Das Wichtigste in Kürze Welche Talente haben sich für welche Coaches entschieden? Wer ist noch dabei? Hier erfährst du, wer momentan in welchem Team ist.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn.

Welche Talente sind im Halbfinale?

In den Teamfights hat der Voting-Block entschieden, mit welchen Talenten die Coaches ins Halbfinale ziehen. Doch die Teamgrößen unterscheiden sich ab jetzt - Hier siehst du, wer in welchem Team aktuell noch dabei ist.

Diese Talente haben es ins Halbfinale von "The Voice of Germany" 2024 geschafft

Diese Talente sind im Team Kamrad

Der Neuling unter den "The Voice"-Coaches 2024 mischt mächtig mit und beweist von Beginn an, dass er hochmotiviert ist, die anderen Teams zu schlagen. So haben sich viele starke Talente für Team Kamrad entschieden.

Diese Talente sind im Team Yvonne

Zum fünften Mal ist Yvonne Catterfeld als Coach bei "The Voice of Germany" dabei. 2024 soll es für ihr Team endlich mit dem Sieg klappen. Ob der Gewinner oder die Gewinnerin tatsächlich unter diesen Talenten zu finden ist?

Diese Talente sind im Team Samu

Schafft Samu Haber seinen dritten Sieg? Das sind die Talente, die seinem Team nach 2017 und 2020 in diesem Jahr zum dritten Titel verhelfen könnten.

Diese Talente sind im Team Mark

Vierer-Buzzer, Block und reichlich Überredungskunst - obwohl es ihm die anderen Coaches nicht gerade leicht gemacht haben, konnte Mark Forster viele Talente davon überzeugen, in seinem Team dabei zu sein.

