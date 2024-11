In den Blinds haben Emily und Scorpion die Coaches bereits um ihren Finger gewickelt. Doch in den Battles legen sie als Team eine noch viel stärkere Performance an den Tag. Sie fesseln das ganze Publikum mit ihrer emotionalen Interpretation von Ariana Grandes "We Can't Be Friends".

Das Wichtigste in Kürze Emily und Scorpion treten in den Battles gegeneinander an und reißen mit ihrer Show alle vom Hocker.

Emily und Scorpion im Battle: Herzblut und Leidenschaft

Zwei Talente, die für die Bühne gemacht sind, treffen aufeinander: Emily König und Scorpion begeistern mit Gesang, Gefühl und einer Performance, der man jede Emotion abkauft. Sie transportieren die Geschichte des Songs "We Can't Be Friends" von Ariana Grande so perfekt, dass Publikum, Coaches und auch die anderen Talente aus vollem Herzen mitfiebern.

Von der ersten Sekunde an, in der Scorpion seinen Kopf auf Emilys Schulter und einen Arm um ihre Taille legt, ist es um die Zuschauer:innen geschehen. Mit einer sanften Verletzlichkeit in der Stimme beginnt Emily die erste Strophe. Eine gewisse Stärke drängt sich langsam in den Vordergrund und es wird schnell klar, dass beide Talente die perfekte Mischung aus Verzweiflung, Schmerz und Hoffnung gefunden haben. Die simple, aber aussagekräftige Choreografie wirkt natürlich und spontan, und liefert das Sahnehäubchen obendrauf.

Sie ernten tiefste Bewunderung von den Coaches

Perfekt aufeinander abgestimmt präsentieren sie den Coaches eine atemberaubende Show, die das Publikum ausrasten lässt und von allen Seiten hochgelobt wird. Die Coaches sind hin und weg von diesem Gesamtpaket.

Es geht nicht geiler. Super gesungen, total schön inszeniert. […] Es war sehr, sehr, sehr stark. Mark Forster

Und auch Kamrad ist absolut geflasht. Er spricht aus, was alle denken: "Wenn Samu euch nicht beide mitnimmt, dann raste ich hier persönlich heut noch aus." Aber zum Glück muss Kamrad das nicht, denn Samu nimmt sowohl Emily, als auch Scorpion mit in die Teamfights.

