Yvonne ist Followerin von diesem 19-jährigen "The Voice"-Talent - Samu in Schockstarre

2020 hat Coach Sasha den talentierten Jason Klees bei "The Voice Kids" unter seine Fittiche genommen. 2024 wagt er den nächsten Schritt und möchte seinen musikalischen Berufsweg in der 14. Staffel von "The Voice of Germany" weiter beschreiten.

Das Wichtigste in Kürze "The Voice Kids" 2020 war das Sprungbrett für Talent Jason Klees.

Nun kehrt er mit großen Träumen und Ambitionen auf die "The Voice"-Bühne zurück. Oben im Clip kannst du seinen Auftritt ansehen.

Da würde sich sogar Barbie umdrehen

Jason ist 19 und hat sich für seine Blind Audition einen ganz besonderen Song ausgesucht: "I'm Just Ken" aus dem Barbie-Film. Kann Jason die "Kenergie" aufbringen und Ryan Goslings Song würdig performen?

Auf der Bühne ist schnell klar: Musikalisch weiß er, wie der Hase läuft. Doch erst kurz vor knapp hört das Talent den Buzzer-Sound: Yvonnes Name leuchtet weiß auf!

Ich bin total froh, dass ich mich noch umgedreht habe. Yvonne Catterfeld

Auch Kamrad ist überzeugt: "Du bist nicht 'just Ken', sondern deutlich mehr, das war wirklich gut". Umso mehr kann sich Yvonne freuen, sie nimmt das Talent unter ihre Fittiche.

The Voice of Catterfeld

Nachdem Jason das Studio schon wieder verlassen hat, macht Yvonne eine überraschende Enthüllung: Sie folgt dem 19-Jährigen bereits auf Instagram!

Diese Information entsetzt Samu: "Du folgst ihm auf Instagram? Er ist 19!" Die Sängerin stellt klar, dass sie nur nach guten Stimmen Ausschau hält.

Auch Mark kann sich einen Spruch nicht verkneifen und vermutet, dass Yvonne auch zu Hause gern "The Voice of Germany" spielt.

Jason war schon bei "The Voice Kids"

Vielleicht hat Yvonne Jason ja bei "The Voice Kids" entdeckt? Dort hat er nämlich 2020 ebenfalls teilgenommen. Der damals 15-jährige Jason rückte in Sashas Obhut bis in die Sing-Offs vor. Obwohl er "The Voice Kids" nicht gewann, war das der Grundstein seiner musikalischen Karriere.

"The Voice Kids" 2020: Jasons Blind Audition

Nach der Show wird er von Sasha unter Vertrag genommen. Unter dem Namen Jason William bringt er 2022 zwei Singles heraus: "Hope" und "For What It's Worth".

'The Voice' kann man auf jeden Fall als Sprungbrett benutzen. Jason

Eine "The Voice Kids"-Love-Story

"The Voice" bringt ihm jedoch nicht nur musikalischen Erfolg, sondern auch Glück in der Liebe. Bevor sie sich im echten Leben begegnet sind, hatte seine jetzige Freundin bereits im Fernsehen ein Auge auf Jason geworfen. Online haben sich die beiden dann angefreundet und kamen später zusammen. "Es ist irgendwie so surreal, dass wir uns kennengelernt haben durch 'The Voice Kids', erzählt Jason, "und jetzt steht sie neben der Bühne, wenn ich bei 'The Voice of Germany' dabei bin."

