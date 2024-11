Zum Start der 14. Staffel von "The Voice of Germany" gibt es eine besondere Überraschung. In einer Spezial-Ausgabe gibt es auf Joyn schon vorab Einblicke in die neue Staffel und ein Wiedersehen mit bekannten Sänger:innen.

Das Wichtigste in Kürze "The Voice of Germany" startet am 26. September in die 14. Staffel. Die wichtigsten Infos gibt es hier.

Schon eine Woche vorher erscheint eine exklusive Bonus-Folge mit Backstage-Einblicken, Coach-Interviews, Vorab-Einblicken und ehemaligen Talenten.

In diesem Artikel erfährst du mehr zu "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show"

Zusätzliche "The Voice"-Ausgabe auf Joyn

Dieses Jahr gibt es für alle "The Voice"-Fans ein besonderes Highlight. Schon eine Woche vor dem TV-Start auf ProSieben am 26. September gibt es auf Joyn eine Bonus-Folge: "The Voice of Germany - The Warm-Up-Show" ist ab sofort im Stream verfügbar.

Joyn PLUS+ zeigt zudem die erste Folge exklusiv vorab. Diese ist seit 19. September verfügbar.

Alle Sendezeiten im Überblick findest du hier.

Worauf kannst du dich in dieser Spezial-Folge freuen? Melissa Khalaj nimmt dich mit hinter die Kulissen der Show und entlockt den Coaches schon vorab spannende Infos zur kommenden Staffel. Welche Gänsehaut-Momente erwarten die Zuschauer:innen? Mark Forster, Samu Haber, Yvonne Catterfeld und Kamrad verraten einige Details und Geschichten darüber, was in Staffel 14 passieren wird.

Wie laufen die Coachfights dieses Jahr ab? Was steckt hinter dem Kuss von Mark und Kamrad? Und warum sehen Samu, Yvonne und Mark so verwahrlost aus?

Vorjahresgewinnerin Malou kehrt zurück

Neben den Coaches sind auch einige andere bekannte Gesichter aus früheren Staffeln wieder mit dabei. Drei ehemalige Talente berichten, wie es ihnen seit ihrer Teilnahme bei "The Voice" ergangen ist und wie sich ihre Karrieren entwickelt haben. Mit dabei ist Gregor Hägele, der 2017 für Team Yvonne im Halbfinale stand. Chris, der 2022 in Team Rea war, erzählt von seinen eigenen Singles.

Chris' Blind Audition von 2022: "Another Love"

Und mit dabei ist auch die Gewinnerin der vorigen Staffel: Malou Lovis-Kreyelkamp. Seit sie letztes Jahr mit Bill & Tom Kaulitz die Show gewonnen hat, ist einiges bei ihr passiert.

Schau hier noch mal Malous wunderbare Gewinnerperformance an!

Außerdem kannst du in der Warm-Up-Show mit Kathrin, Ingrid und Nico schon drei Talente der neuen Staffel vorab kennenlernen.

"The Voice of Germany" 2024 läuft ab dem 26. September im Fernsehen - donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie jeweils auf Joyn im kostenlosen Livestream.

Gregor Hägele: "When You Love Someone"

Folge 1 schon vorab bei Joyn PLUS+

Nicht nur "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show" ist eine Woche früher gestartet, sondern auch die erste Folge der Blind Auditions. Bei Joyn PLUS+ kannst du Folge 1 der neuen Staffel schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung am 26. September sehen. Nach der Ausstrahlung einer Folge im Fernsehen kannst du dann immer die folgende Episode schon bei Joyn PLUS+ vorab sehen.