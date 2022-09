"Britt - Der Talk" startet im Oktober 2022

Wichtige Infos im Überblick Britt Hagedorn moderiert die neue Talk-Show "Britt - Der Talk"

Die Show startet am 24. Oktober 2022 und kommt täglich um 16 Uhr in SAT.1

Fans können es kaum erwarten: Britt Hagedorn bringt mit "Britt - Der Talk" eine neue Kult-Show in den SAT.1-Nachmittag.

"Britt - Der Talk" täglich in SAT.1

Damit du keine Folge versäumst, gibt es für dich schon das Startdatum und die Sendezeit: Täglich um 16 Uhr gibt es eine Folge der Talkshow. Start ist Montag, der 24. Oktober 2022. Gäste und Gästinnen kommen dort zu Themen wie "Tattoosucht - du siehst aus wie Karneval!", "Albtraum Botox - früher warst du schön!" oder "Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?" zu Wort.

Britt Hagedorn übernahm schon in einigen SAT.1-Sendungen die Moderation:

"Britt – Der Talk um Eins" (2001-2013)

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" (2003; 2022)

"Weck Up" (2006-2007)

"Mein Mann kann" (2010-2012)

"Total gesund" (2017-2018)

Die Moderatorin freut sich auf die neue Show

Britt Hagedorn: "Dass ich gemeinsam mit SAT.1 den deutschen Talkshow-Kult wieder aufleben lassen und zurück ins Fernsehen bringen darf, macht mich stolz! Mit 'Britt – Der Talk um Eins' durfte ich in SAT.1 bereits 12 Jahre lang täglich die Zuschauer:innen unterhalten. Daran wollen wir mit 'Britt – Der Talk' in 'Volles Haus!' anknüpfen und mit meinen Gästen über all die Themen diskutieren, lachen und streiten, die sie und die Zuschauer:innen gerade bewegen. Was ich schon jetzt versprechen kann: Große Gefühle und überraschende Wendungen sind garantiert."

"Volles Haus!" startet im Winter 22/23

"Volles Haus!" bleibt bei dem geplanten Start zum Winter 22/23. Die neue Nachmittags-Show mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp bringt noch mehr interessante Themen und spannende Gäst:innen. Ein bisschen musst du dich noch gedulden, aber schon bald geht es in SAT.1 los.

Der Nachmittag in SAT.1

Erfahre hier, was dich am neuen Nachmittag in SAT.1 täglich erwartet:

