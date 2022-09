Wichtige Infos im Überblick "Volles Haus!" ist die neue Nachmittags-Show in SAT.1. Sie startet im Winter 22/23.

Jasmin Wagner und Jochen Schropp übernehmen die Moderation.

Spannende Themen und interessante Gäst:innen sind Teil der Show.

Öde Nachmittage ade! Mit "Volles Haus!" startet im Winter 2022 eine neue Nachmittags-Show in SAT.1 und auf Joyn, die dir live den Start in den Feierabend versüßt. Hier erfährst du alles Wichtige.

Live und lebendig – der neue Nachmittag in SAT.1 bringt mit "Volles Haus!" eine neue Show mit Jasmin Wagner als Moderatorin und Jochen Schropp als Moderator. Damit du dich schon mal einstimmen kannst, findest du hier die ersten spannenden Infos.

"Volles Haus!": Start und Sendezeit

Das genaue Datum ist zwar noch nicht bekannt, aber im Winter 2022 startet "Volles Haus!" in SAT.1 und bei Joyn. Täglich zwischen 16 und 19 Uhr gibt es eine Folge für dich.

Um was geht es in der Nachmittags-Show?

Diese Themen und Rubriken sind Teil von "Volles Haus!":

Wichtige und unterhaltsame News des Tages

Doku-Soaps

VIP-Geheimnisse

Spannende Gästinnen und Gäste

90er-Jahre-TV-Talk

Für die SAT.1-Nachmittags-Show wird ein ganzes Haus gebaut: Ob Keller, Garage, Küche oder Wohnzimmer – jeder Raum bietet eigene Inhalte

Jasmin Wagner und Jochen Schropp übernehmen die Moderation

Als Teil eines ganzen Teams kommen Jasmin Wagner und Jochen Schropp zum Einsatz. Das Moderations-Duo kann es kaum abwarten, bis die neue Live-Show endlich in SAT.1 und bei Joyn startet. Die beiden geben schon einen kleinen Einblick in das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet:

Jasmin Wagner: "Auf die Einweihungsparty von 'Volles Haus!' freue ich mich unheimlich, denn sie markiert einen großen Startpunkt für mich und auch meine Rückkehr zu meinen Moderationswurzeln. Wir werden unseren Zuschauer:innen täglich die Tür öffnen und sie einladen, ihren Nachmittag gemeinsam mit uns zu verbringen – mit den wichtigsten Nachrichten und neuesten Promi-News, wenn wir gemeinsam die Küche unsicher machen oder zusammen im Garten werkeln. Und auch in den anderen Zimmern von 'Volles Haus!' warten noch viele Überraschungen auf uns alle!"

Jochen Schropp: "Der SAT.1-Nachmittag wird live – und ich bin dabei! Ich freue mich wahnsinnig darauf, denn für mich hatte Live-Fernsehen schon immer den ganz besonderen Kick. Mit 'Volles Haus!' geht SAT.1 ganz neue Wege und wir dürfen das Haus mit Leben füllen. Wir werden die Zuschauer:innen informieren, zum Lachen bringen und beste Unterhaltung bieten. Ich kann es kaum erwarten einzuziehen."

"Britt - Der Talk" - Britt Hagedorn bringt den TV-Talk zurück

Ein Teil von "Volles Haus!" ist schon bekannt: Britt Hagedorn bringt den klassischen 90er-Jahre TV-Talk zurück. In "Britt - Der Talk" empfängt sie interessante Gästinnen und Gäste und verspricht schon jetzt: "Große Gefühle und überraschende Wendungen sind garantiert."