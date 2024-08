Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Medaillenchancen deutlich erhöht. Mit vier Siegen aus fünf Gruppenspielen präsentierte sich das DHB-Team in starker Form. Am heutigen Mittwoch (13:30 Uhr) steht nun das Viertelfinale gegen den Gastgeber Frankreich an. Ein Sieg würde den Einzug ins Halbfinale bedeuten. Hier siehst du das Handball-Viertelfinale der Herren im kostenlosen Livestream.

Das Wichtigste in Kürze Olympische Sommerspiele 2024 in Paris: 26. Juli bis 11. August.

Hier kannst du am heutigen Mittwoch, 7. August, das Handball-Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich im kostenlosen Livestream sehen.

Hier findest du alle Infos zu den Livestreams und den Sendeplan aller Übertragungen.

Olympia 2024: Wann spielt heute Deutschland gegen Frankreich und wo?

In Lille erwartet die deutsche Handball-Nationalmannschaft heute eine äußerst schwere Aufgabe. Im Viertelfinale der Olympischen Spiele trifft das Team von Bundestrainer Alfreð Gíslason auf den Gastgeber Frankreich. Nach den starken Leistungen in der Gruppenphase darf die Mannschaft durchaus optimistisch in das Spiel gehen.

Anpfiff ist am heutigen Mittwoch, 7. August 2024, um 13:30 Uhr.

Wo kann man Deutschland - Frankreich heute im kostenlosen Livestream sehen?

Das Handball-Viertelfinale Deutschland gegen Frankreich wird am heutigen Mittwoch im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Olympia-Viertelfinale in Lyon sieht man komplett auf Joyn.

Hier geht's zum Livestream. Ab 13:20 Uhr startet heute die Übertragung aus Lille.

Olympia 2024: Fakten zum heutigen Viertelfinale von Deutschland

Datum: Mittwoch, 07. August

Anstoß: 13:30 Uhr

Gegner: Frankreich

Ort: Lille

Live im Free-TV: ZDF, Eurosport

Kostenloser Livestream: Joyn

Beginn des Livestreams: 13:20 Uhr (Vorberichte)

Deutschland trifft heute im Handball-Viertelfinale auf Gastgeber Frankreich

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der Olympischen Spiele erreicht. Am heutigen Mittwoch trifft das DHB-Team auf den Gastgeber Frankreich und muss sich dabei einer lautstarken Heimkulisse stellen. Nach einer starken Vorrunde mit vier Siegen aus fünf Spielen und dem Gruppensieg hatte man sich vielleicht einen vermeintlich leichteren Gegner im Viertelfinale erhofft. Überraschende Ergebnisse in der parallelen Gruppe sorgten jedoch dafür, dass es heute zum Duell mit dem amtierenden Europameister Frankreich kommt.

"Wir haben unser Ziel erreicht, dass wir in Lille sind, wir haben gute Spiele gezeigt, wir können mit einem guten Gefühl dahin reisen", sagte DHB-Kapitän Johannes Golla mit Blick auf das heutige Duell gegen Frankreich.

Johannes Golla zeigte sich selbstbewusst: "Wir haben uns in der Gruppenphase Selbstvertrauen geholt [...]" Der Kreisläufer spielt damit auf die schwierige Situation des Gastgebers an. Frankreich, als einer der großen Goldfavoriten gehandelt, stand kurz vor einem vorzeitigen Olympia-Aus. Erst im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn konnte man das Weiterkommen sichern. Trotz des Heimvorteils der Franzosen könnte es heute also ein Duell auf Augenhöhe werden.

Wo kann ich Olympia 2024 heute im kostenlosen Livestream ohne Anmeldung sehen?

Auf Joyn kannst du zahlreiche TV-Sender im kostenlosen Livestream ohne Anmeldung anschauen - im Angebot sind die Livestreams von ARD, ZDF und Eurosport 1. Hier kannst du heute wieder alle wichtigen Entscheidungen bei Olympia 2024 live mitverfolgen - egal ob auf dem Smartphone, dem Tablet, dem PC oder der Smart-TV-Gerät.

Olympia 2024: Alle Entscheidungen im kostenlosen Livestream bei Joyn - for free und ohne Anmeldung

Alle wichtigen Momente der Olympischen Sommerspiele 2024 erlebst du morgen wieder bei Joyn im Livestream - kostenlos und ohne Anmeldung.

Deutsche Kommentare: Live und ohne Unterbrechung, damit du keinen Moment verpasst.

Alle wichtigen Sportarten mit deutscher Beteiligung - fiebere im Livestream mit unseren Athleten mit!

Medaillenentscheidungen in voller Länge: Erlebe die größten Momente von Paris live und hautnah.

Geballtes Fachwissen: Du hast die Auswahl zwischen den Experten: Frank Busemann, Dorothea Brandt oder Christian Olah (in den ARD-Livestreams). Kristina Vogel, Jonas Reckermann, Andrea Petkovic oder Jan Frodeno (in den ZDF-Livestreams). Boris Becker, Pascal Hens, Fabian Hambüchen oder Jens Voigt (in den Eurosport-Livestreams).

Olympische Sommerspiele in Paris: Sport-Stars aus der ganzen Welt treten an

Über 10.000 Athlet:innen aus mehr als 200 Nationen werden in 329 Wettbewerben um olympisches Gold, Silber und Bronze kämpfen. Die Wettkämpfe finden in verschiedenen Sportstätten in Paris und Umgebung statt, darunter im Stade de France, vor dem Eiffelturm oder dem Grand Palais. Die Eröffnungsfeier fand am 26. Juli in Paris statt.

Fiebere mit, wie die Stars im Turnen, Radsport, Leichathletik und anderen Disziplinen um den Platz auf dem Siegertreppchen kämpfen. Neben US-Turn-Ass Simone Biles sind natürlich auch zahlreiche deutsche Olympia-Teilnehmer:innen vertreten - darunter beispielsweise die Kunstturner:innen Lukas Dauser und Pauline Schäfer-Betz und Basketball-Weltmeister Dennis Schröder.

Olympia 2024 im Livestream: Der Sendeplan mit allen Übertragungen aus Paris

Mittwoch, 7. August 2024, 7:25 bis 0 Uhr, Livestream: Joyn, TV-Sender: ZDF

Donnerstag, 8. August 2024, 7:45 Uhr bis 23:30 Uhr, Livestream: Joyn, TV-Sender: ARD

Freitag, 9. August 2024, 7:25 bis 0 Uhr, Livestream: Joyn, TV-Sender: ZDF

Samstag, 10. August 2024, 7:45 bis 0 Uhr, Livestream: Joyn, TV-Sender: ARD

Sonntag, 11. August 2024, 7:45 bis 23:45 Uhr, Livestream: Joyn, TV-Sender: ZDF

Olympia 2024: Hier laufen die Wettkämpfe live im Free-TV

Eurosport hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele 2024 in Deutschland gesichert. Der Sportsender zeigt die Wettkämpfe rund um die Uhr auf Eurosport 1 und Eurosport 2.

ARD und ZDF sind als Sublizenznehmer ebenfalls mit dabei und übertragen täglich bis zu 15 Stunden Olympia-Live-Programm. Die öffentlich-rechtlichen Sender berichten im täglichen Wechsel von den Spielen.

So siehst du die kostenlosen Livestreams zu Olympia 2024 von Joyn auf dem Handy oder Tablet

Um die Livestreams auf Joyn zu Olympia 2024 schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.

Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store.

Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die Olympischen Spiele 2024 auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlosen Joyn-Livestream zu Olympia 2024 auf dem PC schauen

Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.

Olympia 2024 im Livestream sehen: Die Moderator:innen und Expert:innen der Sender

Die Moderator:innen der Öffentlich-Rechtlichen:

ARD: Esther Sedlaczek und Alexander Bommes

ZDF: Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein

Die Expertenteams der Öffentlich-Rechtlichen:

ARD:

Felix Neureuther

Elisabeth Seitz (Turnen)

Frank Busemann (Leichtathletik)

Dorothea Brandt (Schwimmen)

Fabian Wegmann (Radsport)

ZDF:

Jan Frodeno (Triathlon)

Kristina Vogel (Bahnrad)

Jonas Reckermann (Beachvolleyball)

Ronald Rauhe (Kanu)

Christian Keller (Schwimmen)

Die Moderator:innen bei Eurosport

Birgit Nössing: Moderation am Morgen der Sendung "Bonjour Paris" mit allen wichtigen Infos

Thomas Wagner: Abend-Highlights in der Show "Bonsoir Paris" um 18:30 Uhr und 22:30 Uhr, live aus dem Deutschen Haus

Kommentatoren: Sigi Heinrich, Matthias Stach, Uwe Semrau, Markus Theil und viele mehr

Das Experten-Team von Eurosport

Olympiasieger Fabian Hambüchen (Turnen)

Rund 30 aktuelle und ehemalige Athleten als Experten, darunter Tennis-Legende Boris Becker

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.