Im Clip: Folge 2: Turbulenter Jahrmarkt mit Zucker-Schaustücken

Vitamine sind wichtig

Schon beim Betreten der Backstube steigt ein mulmiges Gefühl in den Profis auf: Auf einem Tisch stehen unzählige Obst- und Gemüsesorten. Was daraus gebacken werden soll, wissen die Teams noch nicht. Fest steht aber: Keine:r darf sich einen Fehler erlauben. Heute müssen alle abliefern!

Die Konkurrenz schläft nicht

In Folge 1 konnten Richard und Janosch nicht hundertprozentig glänzen, doch das will Team Gelb jetzt ändern. "Nehmt euch in Acht, ihr anderen Teams. Es wird spannend heute von uns", kündigen die Backprofis an.

Know-how oder Improvisationstalent?

Die Preview verrät auch schon die beiden Aufgaben der Sendung: Eine Biskuitrolle muss ohne Rezept gebacken werden. Das sorgt nicht nur für Verunsicherung in der SAT.1-Backstube, sondern führt auch zu Fluchen und Schimpfen. Welche Profibäcker:innen haben ein solches Standard-Rezept im Kopf und wer muss improvisieren?

Eine weitere Aufgabe wird ein Zuckerschaustück sein. Hier braucht es absolutes Feingefühl und hohe Konzentration. Schließlich ist Zucker nicht in jedem Aggregatzustand formbar. Welche Motive die Kandidat:innen modellieren müssen und wer sich in Folge 2 ins Halbfinale gebacken hat, erfährst du am 7. Mai um 20:15 Uhr auf sixx in der Wiederholung.