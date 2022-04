"Das große Backen – Die Profis" 2022: Heute startet die 4. Staffel

Im Clip: Erstaunliche Werke: Die Profis backen wieder

In dieser Backshow steht nicht nur das handwerkliche Fingerspitzengefühl im Mittelpunkt, sondern auch Teamwork. Zwölf Profibäcker:innen treten in sechs Teams gegeneinander an. Sie alle müssen bei "Das große Backen – Die Profis" 2022 über sich hinauswachsen und dem Druck der Jury standhalten.

Vorfreude bei den Juror:innen

"Wir haben schon einige Profi-Teams gesehen, dementsprechend liegt die Messlatte hoch. Es wird nicht nur kulinarisch ein absolutes Highlight, sondern es gibt auch was fürs Auge", kündigt Chef-Patissiers Christian Hümbs vielversprechend an. Auch Günter Körfer freut sich auf die Kandidat:innen: "Für mich ist jede Staffel ein Erlebnis".

Die beiden Juroren werden zusammen mit Motivtorten-Queen Betty Schliephake-Burchardt bei den Gebäcken und Genusskreationen genau hinschauen. Eine Möglichkeit, Fehler zu vertuschen, gibt es in der SAT.1-Backstube nicht.

Es werden Höchstleistungen erwartet

Die Prüfungen werden den Kandidat:innen alles abverlangen und die Jury erwartet Großes: Spektakuläre Schokoladen-Modellagen, mehrstöckige Torten und feinste Pralinen. Bei jeder Präsentation sollen die Teams ihren eigenen Stil präsentieren.

Die Punktevergabe in der Show

Jeder Juror und jede Jurorin darf pro Prüfung maximal zehn Punkte in den Kategorien Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad vergeben. Pro Sendung kann ein Team somit maximal 60 Punkte ergattern. Das Team mit den wenigsten Punkten muss am Ende jeder Woche die Backstube verlassen.

Heute um 17:40 Uhr wird die erste Folge von "Das große Backen – Die Profis" 2022 ausgestrahlt. Solltest du keine Zeit haben, die Backshow vor dem Fernseher zu verfolgen, kannst du dich auch von unterwegs in den Livestream klicken.