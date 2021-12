Hier findest du alle Informationen zum Livestream von "Das große Backen" 2021.

Livestream von "Das große Backen" 2021. Alle Infos zum Start, den Sendezeiten und -terminen und der Show gibt es hier zusammengefasst.

"Das große Backen" läuft jeden Sonntag ab 20:15 in SAT.1. Hier findest Du alle Informationen zur TV-Ausstrahlung.

"Das große Backen" 2021 im Livestream sehen

Du möchtest "Das große Backen" in der Küche ansehen und parallel leckere Köstlichkeiten backen, aber hast dort keinen Fernseher? Kein Problem. Nimm dir deinen Laptop, das Tablet oder dein Smartphone mit und schaue den Hobbybäcker:innen online live über die Schuler. Den Livestream findest du auf der "Das große Backen"-Webseite auf sat1.de oder auf Joyn. Die Registrierung ist kostenlos.

Wiederholung: Ganze Folgen von "Das große Backen" 2021

Solltest du eine Folge verpasst haben, kannst du diese ganze bequem nachschauen. Online auf sat1.de oder Joyn stehen dir alle Episoden nachträglich oder zum noch einmal Anschauen zur Verfügung.

Das Große Backen 2021: Alle Infos zur Show

SAT.1 ist wieder auf der Suche nach "Deutschlands bester Hobbybäckerin oder bestem Hobbybäcker". Dafür treten zehn Kandidat:innen im kulinarischen Wettkampf gegeneinander an. Sie müssen unbekannte Rezepte backen, mehrstöckige Torten dekorieren und ihre vielfältigen Backkünste unter Beweis stellen. Verkostet und bewertet werden die Gebäcke von Jurorin Betty Schliephake-Burchardt und Juror Christian Hümbs. Sie vergeben Punkte für die Leistungen der Teilnehmer:innen und küren so am Ende der Show den Gewinner oder die Gewinnerin.

Tipps und Tricks für Zwischendurch erhalten die Hobbybäcker:innen von Moderatorin Enie van de Meiklokjes, die bereits zum siebten Mal ins große SAT.1-Backzelt auf dem Gelände von Schloss Stülpe in Brandenburg einlädt.