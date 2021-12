"Das große Backen" 2021 ist eine Back-Show, die von Enie van de Meiklokjes moderiert wird.

Start der 9. Staffel ist am 31. Oktober 2021. Bei uns findest du alle Sendetermine und Sendezeiten.

Auch dieses Jahr backen wieder zehn Kandidat:innen bei "Das große Backen" um die Wette.

Das Finale von "Das große Backen" 2021

Drei Finalist:innen kämpften in der letzten Folge der 9. Staffel um den Sieg und den Titel "Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in". Dazu mussten sie ein letztes Mal drei Aufgaben der Jury absolvieren. Nach der technischen Prüfung war der Weg zum Goldenen Cupcake bereits für eine Kandidatin oder ein Kandidat frühzeitig beendet. In der dritten und somit finalen Aufgabe traten die beiden verbliebenen Backtalente Hannes und Julia gegeneinander an.

** UPDATE ** Das war das Finale - Hannes ist der Gewinner

Die Weltreise von "Das große Backen" 2021 ist im feierlichen Finale zu Ende gegangen. Passend zur Jahreszeit drehte sich in der letzten Folge alles um das Thema Weihnachten. In der ersten Aufgabe durften sich Hannes, Julia und Ramona einen weihnachtlichen Klassiker aussuchen, den sie innerhalb von zwei Stunden backten. Die technische Prüfung im Finale hatte es in sich: Die "Bûche de Noël libanaise" ist eine Biskuitrolle mit libanesischer Kaffee-Mokka-Creme und Pistazien. Dekoriert und veredelt wird das Gebäck mit weißer Schokolade in Baumrindenoptik. Ramona erhielt nach der Verkostung die wenigsten Punkte und musste deshalb das Finale vorzeitig verlassen.

Somit kämpften Hannes und Julia um den Titel "Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in". Für den "Diorama Christmas Cake" werden zwei Torten mit einem Gestell in der Mitte verbunden, in dem ein weihnachtliches Schaubild kreiert werden soll. Im Kopf-an-Kopf-Rennen konnte sich schließlich Hannes mit einem halben Punkt Vorsprung den Sieg holen. Er gewinnt "Das große Backen" 2021.

"Das große Backen" 2021: Darum geht's in der Show

Der kulinarische Wettstreit geht in eine neue Runde. Es wird gerührt, geknetet und gebacken, was das Zeug hält! In jeder Folge stellen sich die ambitionierten Kandidat:innen drei Aufgaben, in denen sie ihre Backkünste unter Beweis stellen müssen. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken der Goldene Cupcake, 10.000 Euro sowie ein eigenes Backbuch.

In der neunten Staffel reisen die Kandidat:innen einmal rund um den Globus und backen internationale Köstlichkeiten wie den American Cheesecake aus Nordamerika, den Fruit Punch Poke Cake aus der Südsee oder marokkanische Pastilla aus der arabischen Welt. Beurteilt werden die süßen Versuchungen anschließend von unserer Jury.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Das große Backen" 2021

Das lange Warten hat ein Ende: "Das große Backen" startet am 31. Oktober um 17:30 Uhr in SAT.1. Anschließend kannst du dich immer sonntags um 17:30 Uhr auf eine neue Folge freuen und deine Backexpertise ausbauen. Das Finale findet am 19. Dezember in SAT.1 statt. Alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick findest du in der Tabelle:

Wann läuft "Das große Backen" Staffel 9?

Folge Ausstrahlungsdatum Uhrzeit Sender Folge 1 31. Oktober 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 2 7. November 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 3 14. November 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 4 21. November 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 5 28. November 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 6 5. Dezember 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 7 12. Dezember 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 8 - Finale 19. Dezember 2021 17:30 Uhr SAT.1

So verfolgst du "Das große Backen" im Livestream

Wenn die SAT.1-Backstube ruft, hast du mehrere Möglichkeiten, "Das große Backen" mitzuverfolgen. Du kannst die Sendung im TV ansehen. Online findest du aber gleichzeitig zur gewohnten Uhrzeit einen Livestream, mit dem du deine Lieblings-Backshow streamen kannst. Auch Joyn bietet einen kostenlosen Livestream an.

Wiederholung: Ganze Folgen von "Das große Backen" 2021

Wenn du im TV eine Folge verpasst hast, ist das kein Problem. Du kannst dir alle ganzen Folgen auch im Nachhinein online auf sat1.de anschauen. Wahlweise steht dir auch der Online-Stream auf Joyn zur Verfügung. Hier kannst du hier Folge 1 der 9. Staffel auf Joyn ansehen.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 9

Auch 2021 sind wieder zehn Hobbybäcker:innen bei "Das große Backen" dabei.

Daniel (19 Jahre alt, aus Dresden, Student der Lebensmittelbiologie)

Fares (28 Jahre alt, aus Berlin, BWL-Student)

Franz (61 Jahre alt, aus Frankfurt, Commercial Manager)

Franziska (40 Jahre alt, aus Klausdorf, Werkstattpädagogin)

Hannes (24 Jahre alt, aus Erfurt, BWL-Student)

Jenny (27 Jahre alt, aus Groß-Zimmern, Pharmazie-Studentin)

Julia (33 Jahre alt, aus Odenthal, Speditionskauffrau)

Lilia (47 Jahre alt, aus Nördlingen, Elektronikerin)

Ramona (27 Jahre alt, aus Samerberg, Master-Studentin und Kellnerin)

Tobias (44 Jahre alt, aus Fellbach, Einzelhandelskaufmann)

Alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen aus der letzten Staffel findest du im Überblick auf sat1.de.

Die Moderatorin von "Das große Backen" 2021

Auch dieses Jahr wird Enie van de Meiklokjes die 9. Staffel von "Das große Backen" moderieren. Die Vorfreude ist bei ihr besonders groß: "Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller… Krümel! Auf der Backreise rund um den Globus habe ich alte Leckereien endlich wieder getroffen und neue tolle Rezept-Bekanntschaften gemacht." Alle Infos zu der Moderatorin findest du hier.

Die Jury von "Das große Backen" 2021

Verkostet und beurteilt werden die süßen Versuchungen traditionell von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, dem mehrfachen Pâtissier des Jahres: "In den letzten Monaten mussten viele Fernreisen verfallen. Deswegen haben wir nicht nur Torten, sondern auch Reisehunger. Wir holen uns die Welt ins Backzelt!" Alle Infos zur Jury findest du hier.

So funktioniert "Das große Backen"

Fondant ausrollen, Biskuitböden backen und Figuren modellieren muss gelernt sein. Die zehn Kandidat:innen mussten in mehreren Castingrunden ihr Können unter Beweis stellen, denn schließlich sucht die Jury "Deutschlands beste:n Hobbybäcker:in". In jeder Folge bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Aufgaben gestellt, die sie in einer bestimmten Zeit absolvieren müssen. Gemeistert werden die Herausforderungen in einem Zelt auf dem Gelände des Schloss Stülpe in Brandenburg.

Am Ende jeder Episode verlässt jeweils ein:e Kandidt:in die Sendung. Im Finale stehen am Ende noch drei Hobbybäcker:innen, die um den Titel, 10.000 Euro und den Goldenen Cupcake kämpfen. Zusätzlich darf der Gewinner oder die Gewinnerin die eigenen Lieblingsrezepte in einem Backbuch veröffentlichen.

Die Bewertung: So erhalten die Kandidat:innen Punkte in der Show

Die Juror:innen Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs können jeweils pro Aufgabe bis zu zehn Punkte vergeben, also insgesamt maximal 20 Punkte. Die Punktevergabe setzt sich aus Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad zusammen. Am Ende einer Folge muss der Hobbybäcker oder die Hobbybäckerin mit den insgesamt wenigsten Punkten die Show verlassen.

Wer kann sich die begehrte rote Schürze ergattern?

Der oder die Kandidat:in mit der höchsten Punktzahl der drei absolvierten Aufgaben pro Sendung bekommt die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche". Welches Backtalent sich in welcher Woche die rote Schürze schnappen konnte, erfährst du hier in der Übersicht:

Folge 1: Mit 44,5 Punkten ist Daniel der erste "Bäcker der Woche".

Folge 2: Woche 2 kann sich Julia mit 47 Punkten über die rote Schürze freuen.

Folge 3: In dieser Woche hat sich Lilia die rote schürze mit 48 Punkten erbacken.

Folge 4: Hannes ergattert mit 50 Punkten zum ersten Mal den Titel "Bäcker der Woche".

Folge 5: Die Glückssträhne hält an: Hannes ist erneut "Bäcker der Woche" mit 44,5 Punkten.

Folge 6: Er gibt die rote Schürze nicht mehr her. Hannes gewinnt mit 50 Punkten die sechste Woche.

Folge 7: Nach drei Wochen gibt es endlich wieder einen Wechsel: Julia konnte sich in Woche 7 mit 55 Punkten die rote Schürze ergattern.

Wer ist raus bei "Das große Backen" 2021?

Am Ende jeder Folge muss ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Sendung verlassen. Wer das sein wird, erfährst du jede Woche hier.

So kannst du dich für "Das große Backen" 2022 bewerben

Du möchtest deine Backkünste unter Beweis stellen? Dann bewerbe dich für die nächste Staffel und zeige uns dein Talent. Fülle dafür das Bewerbungsformular aus:

Jetzt für "Das Große Backen" bewerben

Auf der Seite findest du auch Download-Material zu den Teilnahmebedingungen

Die Rezepte von "Das große Backen" 2021

Du hast in der Sendung deine Traumtorte gesehen und möchtest sie sofort nachbacken? Alle Rezepte der Staffel findest du hier.

Das sind die bisherigen Gewinner von "Das große Backen"

Wer von den zehn Kandidaten und Kandidatinnen die diesjährige Staffel von "Das große Backen" gewinnen wird, ist noch unklar. Aber diese Hobbybäcker:innen haben die Show bereits gewonnen und durften sich über den Goldenen Cupcake freuen:

Laura Bochinski (Staffel 8)

Tamara Westerfeld (Staffel 7)

Susanne (Staffel 6)

Patrick Dörner (Staffel 5)

Agnes Linsen (Staffel 4)

Monika Triebenbacher (Staffel 3)

Jil Waxweile (Staffel 2)

Heike Kahnt (Staffel 1)

Mehr Infos zu den Gewinner:innen der letzten Staffeln findest du hier:

Finale: Das gibt es bei "Das große Backen" 2021 zu gewinnen

Der Gewinner oder die Gewinnerin der 9. Staffel von "Das große Backen" erhält nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch eine Geldprämie in Höhe von 10.000 Euro, den Goldenen Cupcake als Trophäe für die eigene Backstube und ein eigenes Backbuch mit allen Lieblingsrezepten. Das Finale der 9. Staffel wird am 19. Dezember 2021 um 17:30 Uhr in SAT.1 zu sehen sein.