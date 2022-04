Preview zur Sendung: Osterhasen aufgepasst: Die Promis backen wieder!

Ostern in der Malzfabrik: Sechs prominente Hobbybäcker:innen sind an den magischen Ort der Kuchen, Torten und Desserts zurückgekehrt. Sie allen waren bereits in vergangenen Staffeln als Kandidat:innen in Deutschlands größter Backshow – jetzt treten sie ein zweites Mal an. Das Osterspezial von "Das große Promibacken" 2022 am Karfreitag in SAT.1.

Zwei Teams im Kampf um den goldenen Cupcake

Es gelten die altbekannten Regeln: drei Aufgaben, eine vorgegebene Zeit zum Backen und die Punktevergabe der Jury bei der Verkostung. Doch beim Osterspezial kämpft nicht jede:r für sich. Die sechs Promibäcker:innen bilden zwei Dreier-Teams und versuchen, die jeweiligen Herausforderungen in der Gruppe zu bewältigen. Wer in welchem Team backt, erfährst du hier.

Pure Emotionen und Chaos in der Backstube

Wer dachte, dass beim großen Osterspezial nur Eier angemalt und rustikale Sonntagskuchen gebacken werden, liegt falsch. Die Teilnehmer:innen von "Das große Promibacken" kommen bei den österlichen Spezialitäten ganz schön ins Schwitzen. Schließlich backen auch die Promis nicht alle Tage eine vierstöckige Torte oder formen niedliche Hasenohren aus Fondant.

Der Anspruch an die Kandidat:innen ist hoch, vor allem Franziska Knuppe hat mit den hohen Erwartungen zu kämpfen: "Ich glaube, dass die Erwartungshaltung ein bisschen größer ist – auch von meinem Team, weil ich ja 2021 gewonnen habe." Ross Antony dagegen zeigt sich entspannt und kommt aus dem Strahlen überhaupt nicht mehr heraus. "Es ist so ein geiles Gefühl, in der Küche zu stehen und megatolle, wunderschöne Osterkuchen zu backen", erzählt er euphorisch.

Sie machen das Oster-Ensemble komplett

Auch in dieser Sendung übernimmt Enie van de Meiklokjes die Moderation und hat die Uhr genau im Blick. Auf ihr Kommando "Auf die Plätzchen, fertig, los!" dürfen die Schneebesen, Kochlöffel und Nudelhölzer geschwungen werden. Die Verkostung und Bewertung der feierlichen Köstlichkeiten übernehmen standesgemäß Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt und Chef-Patissier Christian Hümbs.

Welche Promis können sich im richtigen Moment konzentrieren? Wer kann seine Nervosität unterdrücken? Und welches Team holt die meisten Punkte für den Sieg und 10.000 Euro für den guten Zweck? Das siehst du heute Abend um 17:15 Uhr beim Osterspezial von "Das große Promibacken" 2022 in SAT.1.