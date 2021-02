Weltmeistertitel im Handball, Vierter beim "Eurovision Song Contest" oder den Auftritt als Runway Model bei der Fashion Week in New York – die acht Prominenten, die sich bei "Das große Promibacken" 2021 in der SAT.1-Backstube einfinden, haben schon vieles in ihrem Leben erreicht. Doch sie streben nach mehr: Dem Sieg, der ihnen den Goldenen Cupcake einbringt.

Die neue Staffel steht in den Startlöchern

Doch wer beweist, dass er ein Händchen für launische Zuckerkreationen hat? Wer hat das nötige Fingerspitzengefühl, um Schokolade richtig zu temperieren, Karamell goldbraun anzurühren oder Torten faltenfrei mit Fondant einzudecken?

Auf diese Frage bietet der Trailer zwar noch keine Antworten, aber er schürt die Vorfreude auf schöne und lustige Momente, wenn sich acht besondere Persönlichkeiten eine Backstube teilen. Konkurrenzkampf oder Partystimmung – wie wird es zugehen?

Im Trailer: "Das große Promibacken" startet in die neue Staffel

Achtung vor Gefahren

Doch nicht nur Friede, Freude, Sonnenschein sind angesagt. Patzer und Pannen könnten die Promis den Sieg kosten. Wer kommt mit dem Zeitdruck klar und wer verliert auch bei komplizierten technischen Prüfungen von der Jury nicht die Nerven?

Tränen bei Daniel Boschmann

Wenigstens eines wird schon verraten: Daniel Boschmann backt Glückskekse – und die gelingen ihm so gut, dass er mit seinen Gefühlen zu kämpfen hat. "Ich bin die Mutter von einem Glückskeks", stellt er fest und deutet auf seine feuchten Äuglein, um zu betonen: "Freudentränen!"

Lob von Christian Hümbs

Der Trailer zeigt einige der spektakulären Torten der Promis, die viel Detailverliebtheit in die schicken Zuckerhüllen gesteckt haben. Jetzt müssen sie nur noch schmecken – und das tun sie wohl auch, denn Juror Christian Hümbs urteilt: "Das ist Champions League."

Welcher Promi ihm mit seinem Backwerk dieses Lob abgeluchst hat, siehst du ab Mittwoch, 17. Februar 2021 in SAT.1.