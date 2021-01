Der erste Name wurde enthüllt: Franziska Knuppe ist als Kandidatin in Staffel 5 dabei. Das international erfolgreiche Topmodel macht sich dazu bereit, in der Backstube ihre Talente in Sachen Zucker und Co. zu zeigen.

>> Mehr über Franziska Knuppe

Die Kandidaten in Staffel 5

Franziska ist erst die Erste, deren Teilnahme bekannt gegeben wurde. Bis zum Start der neuen Staffel werden nach und nach die Kandidaten enthüllt. Wer noch dabei ist, erfährst du hier.

"Das große Promibacken" 2021

Bei "Das große Promibacken" treten prominente Hobbybäcker an, um den Goldenen Cupcake zu gewinnen. Dazu gibt es auch ein Preisgeld über 10.000 Euro. Das können die Kandidaten in einen guten Zweck ihrer Wahl investieren.

Wer wird der nächste Gewinner?

Rebecca Mir stürmte im letzten Jahr das Siegertreppchen. Gegen ihre versierten Konkurrenten setzte sie sich durch und wurde im Finale mit einem goldenen Konfetti-Regen belohnt. 2021 treten neue Kandidaten an, um in ihre Fußstapfen zu treten, aber wem wird es gelingen?

Im Clip: Rebeccas Metallic-Torte

