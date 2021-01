Wenn die Backstube von "Das große Promibacken" seine Pforten öffnet, strömen die Stars herbei. Auch 2021 finden sich neue Kandidaten ein, die sich bereitwilligen verschiedenen Aufgaben in Sachen Backen stellen. Damit du alles Wichtige zum Start der neuen Staffel nachlesen kannst, findest du hier den Überblick.

Es sind zwar noch nicht alle Infos bekannt, aber sobald es Neuigkeiten gibt, erfährst du es hier.

Start, Sendezeiten und Sendetermine

Noch ist das Startdatum geheim, aber sobald es bekanntgegeben wird, kannst du es hier nachlesen. Außerdem erfährst du, wann und wo die Folgen laufen und wie du sie sehen kannst.

Die Promi-Kandidaten: Wer backt mit in Staffel 5?

Die erste prominente Kandidatin wurde bereits enthüllt, die sich 2021 an Rührschüssel und Schneebesen heran wagt. Wer dabei ist, siehst du in der Übersicht:

Wer ist raus?

In jeder Folge scheidet einer der prominenten Hobbybäcker aus. Wer wann gehen muss und noch im Rennen um den Goldenen Cupcake und das Preisgeld von 10.000 Euro für einen guten Zweck ist, erfährst du immer hier.

Finale und Gewinner

Im Finale treten die besten der prominenten Hobbybäcker noch einmal gegeneinander an, um sich in der letzten Folge den Sieg zu schnappen. Welche Kandidaten sich bis ins Finale backen und wer am Ende triumphierend die Backstube verlässt, erfährst du hier, sobald es bekannt wird.

Alle Formate im Kosmos von "Das große Backen"

Hobbybäcker, Profis oder Promis – in der Welt von "Das große Backen" kommen die unterschiedlichsten Kandidaten in der Backstube zusammen. Denn sie alle verbindet eine große Leidenschaft: Das Backen.

Die Hobbybäcker treten bei "Das große Backen" an. Sie gehen nur in ihrer Freizeit dem Backen nach. Ihr Geld verdienen sie meist mit anderen Berufen. Dennoch kam es schon vor, dass der ein oder andere Kandidat seinen Brotjob zugunsten einer Konditoren-Karriere aufgab, wie Betty in einem Interview verriet.

Die Promis stellen sich bei "Das große Promibacken" dem Wettbewerb. Mit versierten Coaches haben sie die Möglichkeit, ihr Backkönnen bis zur Show zu perfektionieren – dennoch kann es auch mal zur ein oder anderen Panne kommen, die meist für jede Menge Spaß und Lacher sorgt.

Ganz anders geht es hingegen in "Das große Backen – Die Profis" zu. Dort treten professionelle Konditoren, Pâtissiers und Dessertkünstler an, um sich mit anderen Meistern ihres Faches zu messen. Dabei holen die Kandidaten alles aus sich raus, um die Konkurrenz mit spektakulären und gewagten Backkunstwerken zu übertreffen.