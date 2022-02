"Das große Promibacken" 2022 Heute: Wer schafft den Einzug ins Finale?

Im Clip: Die Kuchenmesserchen sind für das Halbfinale gewetzt!

Die Kuchenmesser sind gewetzt und die Ziellinie schon in Sicht. In Folge 5 von "Das große Promibacken" 2022 kämpfen Sarah Harrison, Faisal Kawusi, Natalia Avelon und Detlef Soost um den Einzug ins Finale.

Die Achterbahn der Gefühle

In der fünften Folge ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen: Es wird gelacht und gesungen, aber auch geweint und geschrien. Vor allem für Comedian Faisal Kawusi scheint es eine nervenaufreibende Prüfung zu sein. "Das wird Stress pur und emotional", verrät er in der Preview, in der ihm die Tränen über die Wangen laufen. Auch Natalia Avelon scheint kurz vor der Verzweiflung zu stehen, als sie ihre Torte mit einer weiß-klebrigen Masse bestreicht.

Auf den letzten Metern können alle stolpern

Bei den Verkostungen gibt es im Halbfinale keine Joker mehr. Die Jury schaut ganz genau hin und ahndet jeden Fehler mit Punktabzug. "Keiner sollte es sich zu gemütlich machen", warnt Konditormeisterin Betty die Promis. Der Schwierigkeitsgrad in der Backstube wurde noch mal erhöht, um wirklich festzustellen, wer des Finales würdig ist. Egal ob die Hobbybäcker:innen, die Profis oder die Promis – alle müssen über sich hinauswachsen und zeigen, welche handwerkliche und kulinarische Begabung in ihnen steckt.

Sarah Harrison: "Ich hoffe auf ein gutes Gelingen"

Sarah Harrison startet bereits zum vierten Mal von der Pole-Position. Doch die rote Schürze ist nicht automatisch ein Ticket fürs Finale. "Ich habe Kritik bekommen, dass das gewisse Etwas fehlt", berichtet die Influencerin. Doch so etwas lässt sich Sarah nicht zweimal sagen: "Ich will ins Finale und ich habe mir da einiges einfallen lassen." In den vorangegangenen vier Folgen konnte die gebürtige Bayerin einen souveränen Aufritt hinlegen. Damit scheint in Folge 5 Schluss zu sein. Aus ihrem Tortenring läuft die flüssige Gelatine raus und tropft auf den Küchenboden. Bringt sie dieses Missgeschick zu Fall?

Der Kampf der Titanen

In den letzten Wochen waren die prominenten Kandidat:innen immer auf der Jagd nach dem roten Accessoire, doch kurz vor dem Finale haben sie ein wichtigeres Ziel im Blick: "Ich will diese Woche nicht über die rote Schürze reden. Ich versuche nur irgendwie ins Finale zu kommen", teilt Faisal Kawusi selbstsicher mit. Detlef Soost weiß, dass er nicht der Einzige ist, der um die nächste Runde kämpft: "Da gibt’s drei andere, die das auch wollen. Ich gebe alles, um das irgendwie hinzukriegen."

Ein spannender Wettstreit um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck. Wer es ins Finale von "Das große Promibacken" 2022 schafft, erfährst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1.

