"Das große Promibacken" 2022: Knappes Finale – wer holt sich den Sieg?

Detlef Soost, Sarah Harrison und Faisal Kawusi stehen im Finale von "Das große Promibacken" 2022.

Die ersten beiden Aufgaben werden alle drei absolvieren, die finale Torte backen nur die zwei Promis mit der höchsten Punktzahl.

Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs übernehmen die ehrenvolle Aufgabe, den oder die Sieger:in zu küren.

Das ist die Gewinnerin vom Finale!

Im Clip: Sarah Harrison ist die Gewinnerin von "Das große Promibacken" 2022

** Update 17.02.2022 **

Sarah Harrison holt sich den Sieg bei "Das große Promibacken" 2022

Fünfmal ergatterte Sarah Harrison in der 6. Staffel die rote Schürze und freute sich somit in jeder Folge den Titel "Bäckerin der Woche". Im großen Finale am gestrigen Mittwoch konnte sie ihre Glückssträhne fortsetzten und endgültig an ihren Konkurrenten Faisal Kawusi und Detlef Soost vorbeiziehen. Influencerin Sarah Harrison gewinnt "Das große Promibacken" 2022, den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck.

***

Hinter den prominenten Hobbybäcker:innen liegen fünf anstrengende, emotionale und nervenaufreibende Wochen. Immerhin brachte ihnen ihr bisheriger Ruhm aus Film, Fernsehen und Internet keinen Vorteil. Nur die kulinarischen Leistungen vor den Backöfen und an den Küchenmaschinen wurden bewertet. Drei Promis haben nun die Zielgerade erreicht, doch nur eine:r kann gewinnen.

Kann Sarah Harrison der Favoritenrolle gerecht werden?

Fünfmal – in allen fünf Folgen der 6. Staffel – konnte sich die Influencerin aus Dubai den Titel "Bäckerin der Woche" sichern. Doch reicht diese Leistung für den Sieg? Für ihre beiden Konkurrenten ist die rote Schürze keinesfalls ein rotes Tuch. "Wir sind ja auch realistisch und wissen, dass es schwierig ist, an ihr vorbeizukommen. Aber deswegen werden wir es trotzdem versuchen", verkündet Detlef Soost kampfbereit. Die Aufholjagd von Faisal und Detlef fürchtet Sarah im Finale: "Faisal und Detlef sind echt stark geworden."

Im Finale kann alles passieren

Bereits am Anfang von Folge 6 kündigt die Jury an, worauf sie in der finalen Episode besonders achten wird: Handwerkliches, exaktes und besonderes Arbeiten möchte Konditormeisterin Betty sehen. Chef-Patissier Christian freut sich besonders auf die Verarbeitung seines Lieblingslebensmittels: Schokolade.

Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Die Preview zeigt: In der SAT.1-Backstube geht im Finale nicht alles glatt. Bei Faisal Kawusi raucht es am Arbeitsplatz und ihm scheint ein Kuchen angebrannt zu sein. Zumindest ist das Backpapier schwarz und durchgebrannt. Auch beim Tortenschichten flucht Sarah Harrison. Ihr Gebäck steht schief und droht umzukippen. "Ich muss mich wirklich ranhalten, damit ich abliefern kann", erzählt die 30-Jährige angespannt.

Der Ablauf im Finale

Die ersten beiden Aufgaben werden alle drei Promibäcker:innen absolvieren. Bei den Verkostungen sammeln sie Punkte, die nach der technischen Prüfung addiert werden. Dieser Punktestand entscheidet darüber, welche Kandidat:innen in die finale Runde ziehen dürfen. Der oder die Bäcker:in mit den wenigsten Punkten muss das Finale frühzeitig verlassen. Die letzten beiden backen dann die Meistertorte und kämpfen um den Sieg.

Das Finale von "Das große Promibacken" 2022 läuft heute Abend (16. Februar 2022) um 20:15 Uhr in SAT.1.