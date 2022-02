** Update ** – das passierte in Folge 5

In der fünften Folge von "Das große Promibacken" 2022 wird es frostig. Die vier verbliebenen Kandidat:innen backen eine absolute Trendtorte. Bei "Baked Alaska" handelt es sich um eine kuppelförmige Torte, die mit einer flambierten Baiser-Haube überzogen wird. Während Sarah Harrison und Detlef Soost gut mit der vorgegebenen Zeit zurechtkommen, arbeiten Natalia Avelon und Faisal Kawusi unter hohem Zeitdruck.

Im Gegensatz zu aufwendigen Torten brauchen die Promis bei der technischen Prüfung nur wenige Zutaten. Die Jury möchte drei gleichmäßige Amerikaner mit zweierlei Glasur. Die Herstellung der Teiglinge stellt keine Herausforderung für Detlef Soost dar, doch die Glasur bereitet ihm Probleme. Wegen zu viel Wasser wird die Masse flüssig und lässt sich so nicht mehr auf die Amerikaner aufspritzen.

Um seinen Rückstand wieder aufzuholen, gibt er in der dritten Aufgabe alles. Die Bäckerinnen und Bäcker müssen Inseltorten backen. Dabei stellt das Gebäck die Insel dar und das Meer wird mithilfe von transparenter Gelatine gegossen. Diese Aufgabe bringt vor allem Schauspielerin Natalia Avelon an ihre Grenzen. Ihr Gelee wird nicht fest und so kann sie der Jury ihre Kreation nicht ohne Tortenring präsentieren. Mit 36,5 Punkten scheitert sie kurz vor dem Finale.

"Das große Promibacken": Darum geht's in der Show

Acht prominente Kandidat:innen treten im kulinarischen Wettstreit gegeneinander an. Ihr Ziel: Ihr Ziel: den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck zu gewinnen. Dabei müssen sie in jeder Folge drei Aufgaben absolvieren, die anschließend von der Jury verkostet und bewertet werden. Für jede gebackene Leistung erhalten die Promis anschließend Punkte, die über ihr Weiterkommen entscheiden.

Neu in Staffel 6: So erfährst du die Punkte der Promis

Für jedes Gebäck erhalten die Promis Punkte. Die Juror:innen Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs können jeweils pro Aufgabe bis zu 10 Punkte vergeben, also insgesamt maximal 20 Punkte. Punkte gibt es für Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad. Nach der Sendung findest du die vollständige Punkteaufteilung auf dem Facebook- und dem Instagram-Kanal von @dasgrossebacken und im Artikel zu den Kandidat:innen.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Das große Promibacken" 2022

Ab dem 12. Januar 2022 heißt es: kneten, rühren, backen und dekorieren. Ab dem Start erwartet dich jeden Mittwoch um 20:15 Uhr eine neue Folge von "Das große Promibacken". Das große Finale findet am 16. Februar statt. Alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick findest du in diesem Artikel.

So verfolgst du "Das große Promibacken" im Livestream

Wenn die SAT.1-Backstube ruft, hast du mehrere Möglichkeiten, "Das große Promibacken" mitzuverfolgen. Du kannst die Sendung im TV ansehen. Online findest du aber gleichzeitig zur gewohnten Uhrzeit einen Livestream, mit dem du deine Lieblings-Backshow streamen kannst. Auch Joyn bietet einen kostenlosen Livestream während der Sendung an.

Wiederholung: Ganze Folgen von "Das große Promibacken" 2022

Solltest du eine Episode von "Das große Promibacken" verpasst haben, musst du nicht gleich in Panik verfallen. Du kannst dir alle ganzen Folgen auch im Nachhinein online auf sat1.de anschauen. Die Wiederholungen gibt es alle in einer Playlist. Wahlweise steht dir auch die Mediathek auf Joyn für den Onlinestream zur Verfügung.

"Das große Promibacken"-Kandidat:innen: Das sind die Promis in Staffel 6

Auch 2022 trauen sich wieder acht prominente Kandidat:innen hinter die Backöfen. Sie wollen sich nicht nur im Kuchenbacken und Tortenbödenstapeln duellieren, sondern auch um den Sieg inklusive Ruhm und Ehre kämpfen. Diese acht Promis sind in Staffel 6 dabei:

Die Kandidat:innen aus der letzten Staffel kannst du übrigens hier noch einmal nachschauen.

Wer ist raus bei "Das große Promibacken" 2022?

Am Ende jeder Folge muss ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Sendung verlassen. Wer das sein wird, erfährst du jede Woche hier.

Die rote Schürze: Wer ist Bäckerin oder Bäcker der Woche?

Die rote Schürze ist eine besondere Auszeichnung in der SAT.1-Backshow, denn nur der Kandidat oder die Kandidatin, der oder die in den Augen der Jury die beste Leistung der Woche erbracht hat, darf sich mit dem roten Kleidungsstück schmücken. Sie ist also eine Art Wanderpokal, der am Ende jeder Folge weitergegeben wird. Hier erfährst du, wer sich die rote Schürze ergattern konnte.

Folge 1: Sarah Harrison holt sich als erste die rote Schürze.

Folge 2: Sarah Harrison ergattert sich erneut den Titel "Bäckerin der Woche".

Folge 3: Sarah Harrison darf die rote Schürze weiterhin behalten.

Folge 4: Sarah Harrison trägt weiterhin die rote Schürze.

Alle Rezepte von "Das große Promibacken" 2022

Beim Anblick der Torten, Tartes und Kuchen in der Sendung läuft dir das Wasser im Mund zusammen? Dann back die Kreationen der Promis doch einfach zu Hause nach. Alle Rezepte aus Staffel 6 findest du hier:

Die Jury und die Moderatorin von "Das große Promibacken" 2022

Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bilden auch in Staffel 6 die strenge Jury. Wenn du mehr über die beiden Juror:innen erfahren willst, dann klick auf das Jury-Profil.

Ebenfalls wieder dabei ist Moderatorin Enie van de Meiklokjes. Sie gibt die Regeln des kulinarischen Wettkampfs vor und ist für das genaue Zeitmanagement verantwortlich. Alle Infos zur Moderatorin findet du hier.

Finale: Das gibt es bei "Das große Promibacken" zu gewinnen

Wer schafft es, Woche für Woche exzellente Leistungen in der SAT.1-Backstube zu erbringen? Die Gewinnerin oder der Gewinner darf sich nicht nur über den Goldenen Cupcake als Trophäe freuen, sondern auch über das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Dieses spendet der Promi für einen guten Zweck.

Das sind die bisherigen Gewinner:innen von "Das große Promibacken"

Wer von den acht prominenten Kandidaten und Kandidatinnen die diesjährige Staffel von "Das große Promibacken" gewinnen wird, ist noch offen. Aber diese Promis haben die Show bereits gewonnen und durften sich über den Goldenen Cupcake freuen

Einen Überblick über alle Gewinner:innen der letzten Staffeln findest du hier.

