Der Mittwochabend steht wieder ganz im Zeichen der Liebe. Zwei Singles treffen vor dem Standesamt aufeinander, ohne sich vorher jemals begegnet zu sein. Wer lässt sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" auf das Experiment ein?

Im Clip: Welche Paare sind noch zusammen?

Wann ist das Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021?

Das große Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du am 22. Dezember um 20:15 Uhr in SAT.1.

Sendezeiten und Sendetermine

Folge 1 Mittwoch, 3. November 2021 20:15 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 2 Mittwoch, 10. November 2021 20:15 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 3 Mittwoch, 17. November 2021 20:15 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 4 Mittwoch, 24. November 2021 20:15 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 5 Mittwoch, 1. Dezember 2021 20:15 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 6 Mittwoch, 8. Dezember 2021 20:15 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 7 Mittwoch, 15. Dezember 2021 20:15 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 8 Mittwoch, 22. Dezember 2021 20:15 Uhr SAT.1 & Joyn

"Hochzeit auf den ersten Blick" Staffel 8 im Livestream und auf Joyn

Du möchtest dir "Hochzeit auf den ersten Blick" unterwegs ansehen oder hast keinen Fernseher in greifbarer Nähe? Dann schaue dir die 8. Staffel kostenlos über den Livestream an.

Du bist Joyn-Fan und bist lieber auf dieser Plattform unterwegs? Kein Problem, auch dort kannst du die Sendung im Stream mitverfolgen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" 2021: Wiederholung im TV

Du hast die letzte Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" verpasst, willst aber unbedingt wissen, wie es mit deinen Lieblingspaaren weitergeht? Die jeweiligen Folgen kannst du dir auch als Wiederholung im TV ansehen.

Folge 1: Samstag, 06.11.2021 um 14:15 Uhr in SAT.1

Folge 2: Samstag 13.11.2021 um 14:15 Uhr in SAT.1

Folge 3: Samstag 20.11.2021 um 14:15 Uhr in SAT.1

Folge 4: Samstag 27.11.2021 um 14:15 Uhr in SAT.1

Folge 5: Samstag 04.12.2021 um 14:15 Uhr in SAT.1

Folge 6: Samstag 11.12.2021 um 14:15 Uhr in SAT.1

"Hochzeit auf den ersten Blick - Die spannendsten TV-Momente" neu im TV

Du brennst darauf zu wissen, was aus den Paaren der vergangenen Staffeln geworden ist? Dann schaue im Anschluss zu "Hochzeit auf den ersten Blick" die neue SAT.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente" an.

Ab 3. November 2021 um 23:10 Uhr lässt Moderatorin Angelina Kirsch die letzten Jahre Revue passieren und fragt nach: Wie ging es mit den Paaren nach dem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale weiter? Wer hat Zuwachs bekommen und wie sieht das Liebes- und Beziehungsleben aktuell aus?

"Liebe auf den ersten Kick - die LOVOO und Jochen Schweizer Extrem-Dating-Show"

Liebe geht durch den Magen, so sagt es das Sprichwort. Bei "Liebe auf den ersten Kick - die LOVOO und Jochen Schweizer Extrem-Dating-Show" wird das Gefühl aber durch etwas anderes in die Gänge gebracht: Adrenalin. In der neuen SAT.1-Show wird Verlieben zur Grenzerfahrung. Drei Singles, die bei "Hochzeit auf den ersten Blick" nicht ihr (Ehe-)Glück gefunden haben, geben der Liebe nochmal eine Chance - auf emotionalen und actionreichen Dates.

Sendezeiten und Sendetermine von "Liebe auf den ersten Kick"

Folge 1 Mittwoch, 8. Dezember 2021 23:05 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 2 Mittwoch, 15. Dezember 2021 23:10 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 3 Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:10 Uhr SAT.1 & Joyn

Die neue Folge "Liebe auf den ersten Kick" auf Joyn vorab

Neugierig? Ab Folge 2 kannst du dir die neuen Folgen schon vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn PLUS+ ansehen.

Sendezeiten und Sendetermine von "Hochzeit auf den ersten Blick - Die spannendsten TV-Momente"

Folge 1 Mittwoch, 3. November 2021 23:10 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 2 Mittwoch, 10. November 2021 23:00 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 3 Mittwoch, 17. November 2021 23:05 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 4 Mittwoch, 24. November 2021 23:05 Uhr SAT.1 & Joyn Folge 5 Mittwoch, 1. Dezember 2021 23:05 Uhr SAT.1 & Joyn

"Hochzeit auf den ersten Blick" und "Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente" vorab sehen

Für alle Fans, die nach "Hochzeit auf den ersten Blick" direkt weiterschauen wollen, gibt es ab Folge 2, direkt im Anschluss und sieben Tage vor TV-Ausstrahlung, die nächste Folge "Hochzeit auf den ersten Blick" bei Joyn PLUS+.

Auch die neue SAT.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente" kannst du dir ab Folge 2 vorab ansehen. Die neue ganze Folge siehst du immer sonntags, drei Tage vor TV-Ausstrahlung, auf Joyn PLUS+.

"Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du ab dem 3. November um 20:15 Uhr in SAT.1. Gleich im Anschluss läuft "Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente" um 23:10 Uhr ebenfalls in SAT.1.

