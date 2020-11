Ab dem 4. November 2020 läuten für auserwählte Singles wieder die Hochzeitsglocken. Wen sie heiraten werden? Das erfahren die Paare erst am Traualtar. "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1. Du hast keinen Fernseher in greifbarer Nähe? Kein Problem, mit dem SAT.1-Livestream verpasst du trotzdem nichts. Hier erfährst du, wo du ihn findest.