Im Clip: Hat diese Ehe noch eine Chance?

Juliane geht alles zu schnell

Juliane und Robert, die bei "Hochzeit auf den ersten Blick" geheiratet haben, kommen in den Flitterwochen einfach nicht zur Ruhe. Im Hotelzimmer kommt es zum Streit zwischen den beiden.

Juliane erzählt, dass sie duschen ging und danach nur mit einem Handtuch bekleidet aus dem Bad kam. Robert habe Körperkontakt zu ihr gesucht, was die 31-jährige Krankenschwester jedoch abgelehnt habe. Ihr geht aktuell alles ein bisschen zu schnell und sie wünscht sich von ihrem Mann Verständnis für die Situation.

Kommunikationsprobleme bei Robert?

Das Paar kontaktiert Dr. Sandra Köhldorfer, die mit beiden das Einzelgespräch sucht. Robert scheint im Laufe dessen zu verstehen, dass er es langsamer angehen muss, damit die Ehe mit Juliane funktionieren kann.

Doch es gibt noch einen weiteren Streitpunkt, den der 35-Jährige mit seiner Frau klären muss. Während er duschte, machte Juliane die Klimaanlage an. Als er wieder zurückkam, fragte er – wie er selbst behauptet, höflich und ruhig -, ob denn die Klimaanlage an sei. Für Juliane fühlte sich die Nachfrage wie ein Angriff an. Fehlt zwischen den beiden die Kommunikationsebene?

Robert gesteht Dr. Sandra Köhldorfer, dass er es nie gelernt habe, Dinge aktiv und ruhig anzusprechen. Die Expertin gibt ihm den Ratschlag, es doch einfach einmal auszuprobieren und an seinen Problemen zu wachsen.

Gelingt es Juliane und Robert, eine gemeinsame Basis für ihre Beziehung zu finden? Das siehst du nächsten Mittwoch beim großen Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

