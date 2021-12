Auch bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021 wagen mehrere Paare den großen Schritt: Sind Selina und Michael noch zusammen – oder schon getrennt? Sind Annika und David noch ein Paar – oder schon getrennt? Sind Manuela und Ralf noch zusammen – oder schon getrennt? Sind Simone und Marcus noch ein Paar – oder schon getrennt?

+++ Update 9.12.2021 +++

Jetzt wird geheiratet

Lange haben Robert und Juliane auf diesen Moment gewartet. Endlich können sie ihrem zukünftigen Partner bzw. ihrer zukünftigen Partnerin ein Gesicht und eine Stimme zuordnen. Genau diese versagt Robert beim Anblick seiner Frau fast. "Als Juliane durch die Tür gekommen ist, hat mein ganzer Körper vibriert. Ich habe mir fest vorgenommen nicht zu weinen, wenn sie mir von Kopf bis Fuß gefällt. Und es ist so eingetroffen", erinnert sich der 35-Jährige an den Moment.

Liebe auf den ersten Blick?

Dafür ist es möglicherweise noch zu früh, aber eine Anziehung verspüren die beiden schon mal. "Ich habe am ganzen Körper gezittert. Das kenne ich gar nicht von mir", erzählt Juliane. Dann ist auch der Moment gekommen. Das Paar schaut sich tief in die Augen und gibt sich das Jawort. Jetzt steht einem schönen Start in die Flitterwochen auch nichts mehr im Weg.

+++ Update 2.12.2021 +++

Drama um Julianes Brautkleid

Panik am Hochzeitsmorgen: Julianes Brautkleid passt nicht so, wie es soll. "Das Problem ist, dass ich gestern mein Kleid abgeholt habe, eigentlich perfekt geändert. Aber nun stelle ich fest, dass es vorne und hinten überhaupt gar nicht sitzt", beschreibt die 31-Jährige die verzwickte Situation.

Aber Juliane hat noch einmal Glück gehabt. Denn Rettung ist zur Stelle! Dr. Sandra Köhldorfer, Expertin von "Hochzeit auf den ersten Blick", weiß nicht nur, wie sie die Kandidat:innen psychologisch unterstützen kann. Nein, sie ist auch für solche Situationen gewappnet. Gemeinsam mit der Schneiderin finden sie und Juliane eine Lösung, sodass das Brautkleid wieder bestens sitzt.

Robert ahnt nichts

Davon, was bei seinem Match gerade passiert, weiß Robert nichts – schließlich kennt er Juliane noch nicht. Der 35-Jährige ist gerade mit seinen Gedanken beschäftigt. "Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen", sagt er.

Ob seine Anspannung bei Julianes Anblick wohl bald abfällt? Bisher haben sich die beiden nicht gesehen. Ihre Hochzeit steht jedoch kurz bevor.

+++

+++ Update 25. November 2021 +++

Eine geglückte Überraschung

Während Julianes Freundin und Kumpel mit ihrem Boot auf den See fahren und ein "Du bist dabei"-Schild in die Höhe halten, damit es die zukünftige Braut vom Festland sieht, wird Robert von seinem Chef überrascht. Beide Male werden die Singles kalt erwischt. Keiner der beiden hätte in diesem Moment mit einer solchen Nachricht gerechnet. "Oh mein Gott", ruft Juliane überrascht aus, als Dr. Köhldorfer ihr die Nachricht noch mal persönlich übermittelt. Julianes Hände zittern. Sie wird heiraten.

Die Kleidersuche wird zum Gefühlschaos

Juliane probiert verschiedene Kleider an, doch keines scheint den Wow-Effekt zu haben, nach dem sie sucht. Mit jedem anprobierten Kleid steigt der Druck für die 31-Jährige. "Vielleicht findet man diesen Moment einfach gar nicht", sagt Juliane enttäuscht. Plötzlich rollen ihr Tränen über die Wangen. "Es hat mich sehr überfordert", gesteht die Braut im Nachhinein. Sie habe sich selbst gedacht, sie müsse jetzt etwas finden, weil die Hochzeit kurz bevorsteht. Auch ihren Freundinnen fällt es bei so vielen Tränen schwer, nicht emotional zu werden. "Man weiß nicht, wie man ihr helfen kann", gesteht ihre beste Freundin.

Das richtige Kleid wartet

Nach diesem Gefühlschaos scheinen sich die Weichen von allein zu stellen. Endlich hat Juliane das richtige Kleid gefunden. "Ich fühle mich wohl, ich fühle mich sexy, ich fühle mich luftig-leicht", sagt sie und strahlt. Darauf wird erst mal angestoßen.

+++

Robert: "Am liebsten halte ich mich im Wasser auf"

Für den 30-jährigen Robert ist die Natur wie seine zweite Wohnung. Das Wasser ist sein liebstes Element: "Wenn ich am Wasser bin, schalte ich mein Gehirn ab", erzählt der Leiter einer Qualitätsabteilung. Sein größter Wunsch ist: "Diese Welt endlich nicht mehr allein zu genießen." "Also Zweisamkeit oder Dreisamkeit oder Viersamkeit", fügt er verschmitzt hinzu.

Juliane – ein Match wie Faust aufs Auge?

Von den Experten wird die 31-Jährige als eine Person beschrieben, die weiß, was sie will, und auch mit beiden Beinen im Leben steht. Auch Juliane, wie ihr noch unbekannter Ehemann, liebt die Natur und nutzt ihre Zeit dort zum Abschalten und Runterkommen. Wasser spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in ihrem Leben: Sie genießt die Zeit auf ihrem kleinen Boot und nutzt die Auszeit als Ausgleich zu ihrem Arbeitstag.

