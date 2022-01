Das Motto in Woche 5 lautet Durchhaltevermögen. Da scheint es fast wie blanke Ironie, dass der 20-jährige Nico ausgerechnet jetzt aufgeben und nach Hause fahren will. Mit dem Abgang von Teammitglied Florian verlor Nico seine wichtigste Bezugsperson im Camp. Nun quälen ihn Einsamkeit, Selbstzweifel und Heimweh – kurzum, er will nur noch nach Hause. Kann ihn irgendjemand von seinem Vorhaben noch aufhalten?

Preview - der Trailer zur Folge 5 im Videoclip

Eine noch nie dagewesene Challenge für einen noch nie dagewesenen Preis

In der fünften Woche warten gleich zwei Challenges auf die beiden Teams. Neben der allwöchentlichen klassischen Challenge, bei der Team Blau in vier Wochen noch nie gewinnen konnte, verkündet die Camp-Chefin Dr. Christine Theiss noch eine weitere Herausforderung. Jedes Team bekommt ein Ergometer (altdeutsch: Trimm-Dich-Fahrrad) und muss auf diesem innerhalb einer Woche so viele Kilometer einfahren wie nur möglich. Als Lohn für diese Anstrengung verspricht die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin einen Preis, denn es so noch nie gab – auch nicht beim Vorgänger-Format "The Biggest Looser".

Für die klassische Challenge geht es wieder an den Strand, an dem die beiden Teams mit einem Hindernislauf, einem Radrennen und einem Langstreckenlauf eine Art olympischen Dreikampf bestreiten. Kann Team Blau nun im fünften Anlauf endlich einmal Team Pink bezwingen? An der Motivation wird es auf jeden Fall nicht liegen, denn auch dieser Preis ist für das Gewinnerteam – so viel sei schon mal verraten – unbezahlbar.

Wer muss in Woche 5 den Heimweg antreten?

Auch in der fünften Woche muss ein Kandidat oder eine Kandidatin das Camp verlassen. Es trifft das Team-Mitglied mit dem geringsten Gewichtsverlust aus dem Team, welches auf der Waage verlor. Wer macht auf der Waage die schlechteste Figur? Für wen endet die Reise bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" in Folge 5? Das erfährst du heute um 17:30 Uhr in SAT.1, online im Livestream sowie auf Joyn.