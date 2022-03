+++

Sechs Kandidat:innen ziehen ins Halbfinale ein, bekommen dort ein individuelles Umstyling und wahren sich die Chance auf ein Preisgeld von 50.000 Euro. Und die Glücklichen sind:

Mehr zum Halbfinal-Einzug der Kandidat:innen und wer es knapp nicht geschafft hat, erfährst du hier.

Es ist die letzte Woche im Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos, denn die beiden Halbfinals sowie das Finale finden in Deutschland statt. Für die verbliebenen Kandidat:innen heißt es nun gegen Ende, dass alles zum letzten Mal passiert. Allen voran ein letztes Work-out im Gym und eine letzte Wochen-Challenge im Kampf um den Gewichtsbonus. Der war nie so begehrt wie jetzt in der letzten Woche im Kampf ums Halbfinale. Und im diese Woche ausgerufenen Einzelkämpfermodus wollen alle Kandidat:innen noch einmal das letzte Quäntchen Leistung von sich abrufen.

Im Video-Clip: Der Trailer zu Folge 11 von "Leben leicht gemacht"

Becki plagt das Verletzungspech

Bereits zum Beginn der Woche ist Becki vom Pech verfolgt. Ihr Knöchel am unteren Fußgelenk schmerzt – Verdacht auf ein angerissenes Band. Laufen und Springen zum Kalorienabbau sind damit tabu und auch die Challenge droht für sie auszufallen. Für Becki rückt damit das Ziel Halbfinale in weite Ferne. Kann sie das Ruder dennoch herumreißen?

Doch auch für die sieben Fitgebliebenen ist dieser letzte Gang auf die Waage kein leichter. Denn so kurz vor der Zielgeraden auf dem Weg ins Halbfinale will niemand mehr scheitern. Wie viele der acht Abnehmwilligen allerdings ins Halbfinale einziehen dürfen, lässt Camp-Chefin Dr. Christine Theiss bis zuletzt offen.

Bonus-Entscheidung auf dem Trampolin

Vor allem in den letzten beiden Wochen waren die Gewichtsboni im hohen Maße mitentscheidend, wer das Camp verlassen muss bzw. wer bleiben darf. Mit einem Gewichtsbonus von mehreren Hundert Gramm ist ein Weiterkommen fast schon garantiert. Das wissen natürlich auch unsere Energiebündel in Pink und Blau. In dieser Challenge geht es darum, über ein Trampolin durch diverse Ringe zu springen, die mit den Namen der jeweiligen Kandidat:innen beschriftet sind. Durch welchen Ring die wenigsten Kontrahent:innen sprangen, um so mehr Leben behält der Namensgeber und desto länger bleibt er im Spiel. Das führt auch zu diversen Absprachen zwischen und gegen Kandidat:innen.

Willst du die Entscheidung um den Einzug ins Halbfinale miterleben, dann schalte heute Abend, den 13. März 2022, um 17:30 Uhr auf SAT.1 oder auf Joyn. Du hättest zum Ausstrahlungstermin Zeit, aber kein TV-Gerät zur Verfügung? Dann schaue einfach jede Folge von "Leben leicht gemacht" online im Livestream.

