Nach der Nominierungsrunde müssen an Tag 19 drei Bewohner:innen um ihren Platz im Weltall zittern: Marie Lang, Danny Liedtke und Eric Sindermann. Erst nach 24 Stunden wird das Ergebnis der Zuschauer:innen verkündet: Eric muss seine Sachen packen. Auf dem Big Planet lassen Ina Aogo und Daniela Büchner die Nominierungsrunde nochmal Revue passieren und sprechen auch über die Gründe ihrer Wahl.

"Ich wollte Uwe nicht nominieren", beginnt Daniela ihre Entscheidung zu erklären und begründet: "Weil mich das wirklich beeindruckt hat, dass wir so gut miteinander gesprochen haben." Die Wahl der 43-Jährigen fiel schließlich auf Marie.

"Eigentlich egal was man macht"

"Letztendlich entscheiden eh die Zuschauer", bringt Ina das Konzept des großen Bruders auf den Punkt. "Wenn es da schon nicht sein sollte, sollte es auch im Finale nicht sein. Deswegen ist es eigentlich egal was man macht", fasst die Spielerfrau knapp zusammen.

Auf die Vermutungen hin, wer am wahrscheinlichsten gehen muss, meint Ina: "Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass Marie nicht rausfliegt." Ihrer Meinung nach hat Eric größere Chancen auf den Exit. Daniela geht allerdings davon aus, dass Marie zu wenig Aufsehen im TV erregt. "Wir wollen Sachen im TV sehen, die wie ein Autounfall sind. Das ist ja das Schlimme", argumentiert der Reality-Star.

Letzte Stimme gehört den Zuschauer:innen

Ihre Entscheidung erklärt die 43-Jährige ebenso vor dem großen Bruder: "Ich glaube gegen diesen Charakter, den die anderen haben - diese Art - kommt sie nicht an", und meint weiter: "Is ja auch so, die drei sind ja irre gegen sie."

Doch Ina sollte mit ihren Vermutungen Recht behalten: Die Zuschauer:innen haben mit ihren Stimmen Marie und Danny vor dem Exit gerettet, während Eric das Weltall verlassen muss. Und auch Daniela muss als zweiter Exit des Abends ihre Sachen packen.

