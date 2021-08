Im Clip: Eric Sindermanns spezieller Lieferservice

Eric will den blauen Haken auf Instagram

Selbst im Weltall von #PromiBB kreisen Eric Sindermanns Gedanken um irdische Dinge wie seinen Instagram-Auftritt. Der Berliner gesteht, dass er bei Instagram-Fragerunden teilweise selbst Fragen an sich einreicht: "Zum Beispiel, warum bist du so großartig oder warum bist du so schön. Das kannst du dir dann selbst beantworten."

Das amüsiert die anderen Bewohner:innen natürlich sehr. Doch Eric hat trotz seiner scheinbar beeindruckenden Social-Media-Kompetenz noch ein kleines Problem: Ihm fehlt der blaue Haken auf Instagram, der sein Profil verifiziert. "Ich habe noch keinen blauen Haken", erklärt er. Jetzt hofft der Modedesigner, dass der gewünschte Verifizierungshaken durch seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" endlich kommt.

Kann Big Brother helfen?

Erics Mitbewohner:innen kennen dieses Problem nicht. Bei Melanie Müller war der blaue Haken beispielsweise einfach da. Das ist häufig der Fall, wenn der Account bereits viele Follower:innen vorweisen kann. Aktuell steht Eric bei rund 35.000 Anhänger:innen. Auch Babs Kijewski mit ihren 62.000 Followerinnen und Followern kann sich schon seit längerer Zeit über den blauen Haken freuen: "Den hat mir einer geschenkt."

Tja, da kann Eric Sindermann wohl nur noch einer helfen. Big Brother natürlich. "Also dann frage ich Big Brother, ob er das für mich machen kann", meint der Berliner. Ob Eric bei "Promi Big Brother" noch weitere Tipps und Tricks rund um Social Media teilt, siehst du heute ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

