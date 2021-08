Im Clip: Dannys Liebeserklärung an Eric

Bei "Promi Big Brother" lernen sich die Bewohnerinnen und Bewohner kennen. Sie verbringen jede freie Minute miteinander und das über mehrere Tage hinweg. Schnell klärt sich dann meistens, ob sich zwei riechen oder eben nicht leiden können. Bei Danny Liedtke und Eric Sindermann, die derzeit gemeinsam auf der Raumstation verweilen, macht sich eine Bromance bemerkbar.

Eric Sindermann offenbart Danny Liedtke seine Gefühle

Beide in unauffälliges Orange gekleidet, sitzen sie sich auf den Betten der Raumstation gegenüber: Danny und Eric. Eric und Danny. Während ihre Mitbewohner:innen Melanie Müller, Jörg Draeger und Marie Lang sich in der Küche und dem Essbereich herumtreiben, nutzt Dr. Sindsen die Gunst der Stunde, um seinem Bro seine Gefühlswelt offenzulegen.

Aus Konkurrent wird Freund

Dabei sah es bei den beiden anfangs nicht unbedingt nach deeper Freundschaft aus, wie Eric verrät. "Am Anfang hab ich schon so konkurrenzmäßig gedacht", gibt Eric preis. "Im Laufe der Zeit habe ich aber auch echt gemerkt, so, dass ich dich echt cool finde und dass ich dich wirklich ins Herz geschlossen habe."

Drei ganz besondere Tage

"Ja, Diggah, ich mag dich auch voll, Diggah", antwortet Danny. "Ich hab immer die drei Tage im Kopf, die wir hatten –" "Genau!", stimmt Eric zu. "– da oben. Diese drei Tage waren halt einfach so heavy –", fährt Danny fort und Eric brummt: "Ja!" "– so geil", schwärmt Danny weiter. "So frei und free und easy und locker." Unvergessen behalten die beiden ihre gemeinsame Zeit auf dem Big Planet im Gedächtnis, wo sie nackt gemeinsam in den Whirlpool gestiegen sind und es sich gut gehen ließen.

Eric freut sich auf gemeinsame Zeit mit Danny

Eric offenbart im Sprechzimmer, dass er seinen #PromiBB-Kumpel auch gern außerhalb von Raumstation und Big Planet treffen möchte. "Wir werden zu eine Millionen Prozent auch nach der Show noch was zusammen machen", ist er sich sicher. "Da freu ich mich schon drauf!", schwärmt er und strahlt.

"Nicht die deepeste, beste Freundschaft"

Aber wie sieht sein Herzensbro das? Danny bekräftigt: Er und "Eri" werden im real life noch Kontakt haben, aber "es wird nicht die deepeste, beste Freundschaft, weil dazu gehört einfach mehr dazu." Vor allem die Entfernung ihrer Wohnorte und der Alltag kommen dem dazwischen.

Daric – eine Bromance auch nach "Promi Big Brother"?

Die Zeit wird wohl zeigen müssen, wie eng die beiden in Kontakt bleiben. Doch eines kann ihnen keine:r nehmen: Ihre lustigen Tage auf dem Big Planet. Ob die beiden noch einmal gemeinsam auf dem Luxus-Planeten abfeiern können oder ob einer von ihnen – oder sogar beide – die Show heute Abend verlassen muss, siehst du ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: