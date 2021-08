Im Clip: Melanie Müller feiert ihren Sieg

Big Brother lüftet das Voting-Geheimnis

Nach dem großen Finale von #PromiBB gibt Big Brother Einblicke in das Voting der Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese haben per App, Telefon und SMS darüber abgestimmt, wer im Weltall bleiben soll. So lauteten die Voting-Ergebnisse der Final-Woche:

Freitag, 27. August 2021 (Finale):

Melanie Uwe

Donnerstag, 26. August 2021 (Halbfinale):

Exit 1: Melanie: 69,50 %, Ina: 30,50 %

Exit 2: Uwe: 57,58 %, Marie

Exit 1: Marie: 45,76 %, Danny: 40,59 %, Eric: 13,65 %

Exit 2: Uwe: 32,99 %, Melanie: 29,80 %, Ina: 16,48 %, Papis

Marie: 58,13 %, Paco: 41,87 %

Uwe Abel war ein starker Konkurrent

TV-Bauer Uwe Abel war die ganze letzte Woche über ein sehr starker Gegner für die mittlerweile zur Gewinnerin gekürte Melanie Müller. Die beiden waren – neben dem Finale – nur einmal gemeinsam im Voting. Am 25. August unterlag die 33-Jährige dem Niedersachsen dabei mit 29,80 % zu 32,99 %.

Und: Man erkennt, dass Uwe seiner Konkurrenz teilweise um Längen davonzog. So setzte er sich im Halbfinal-Voting gegen Marie Lang mit starken 57,58 % zu 42,42 % durch. Am Ende konnte er gegen Melanie jedoch nichts mehr ausrichten. Die Ballermann-Queen sicherte sich im Finale 52,21 % der Stimmen und verwies Uwe somit auf den zweiten Platz.

