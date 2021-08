Promi Big Brother

Briefe ans Universum - Big Brother deckt die sentimentale Seite seiner Promis auf

Neun Raumstationbewohner:innen im Aktionsraum. Dort sollen sie jeder eine Rakete bauen. Allerdings nicht für eine eventuelle Flucht, sondern um einen Brief ans Universum zu schicken. Und genau diesen Brief schreiben die Promis ebenfalls noch. Dabei kommt so manche unerwartete und emotionale Seite ans Sternenlicht.