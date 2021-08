Im Clip: Dannis Hetze gegen Uwe erreicht neue Dimensionen

Ein Herz für den Bauern mit Herz

Lorenz Büffel schaut leidenschaftlich gern "Promi Big Brother", wie er bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" erzählt. Er verliert einige lobende Worte über Melanie Müller und Danni Büchner, doch ein Bewohner aus Big Brothers Weltall hat der Mallorca-Sänger ganz besonders ins Herz geschlossen: Uwe Abel.

"Uwe ist Uwe. Wenn man Uwe anguckt, den will man einfach nur drücken", so der Entertainer. Lorenz fand es sehr schade, dass es so lange gedauert hat, bis die anderen Bewohner:innen auf den ehemaligen Schweinebauern zugegangen sind. Uwe sei sehr lange isoliert gewesen "und keiner hat sich ihm angenommen". Für Lorenz Büffel steht fest: Der Bauer mit Herz muss gewinnen. "Alleine, weil er Uwe ist und das verdient hat, dass er gewinnt."

Lorenz Büffel von Uwe Abel tief gerührt

Die anderen #PromiBB-Bewohner:innen sehen das nicht ganz so wie Lorenz Büffel. Immer wieder wird Uwe dafür kritisiert, dass er sich nicht genügend einbringt. "Uwe hat eine Persönlichkeit und in seinem Leben sicher viel mitgemacht und deswegen hat er’s für mich verdient", erklärt Lorenz. Für den Entertainer ist es unverständlich, dass es so lange gedauert hat, bis sich Uwes Mitbewohner:innen mit ihm und seinem Thema beschäftigt haben. "Das wär für mich, wenn ich da drin wäre, einer der vermutlich ersten gewesen wäre, wo ich mich mal lange hingesetzt hätte und gesagt hätte: 'Digger, du bist immer wieder auf der Seite, du bringst dich nicht ein. Was ist denn los?'", erklärt er.

Als sich Uwe dann schließlich doch gegenüber Danny geöffnet hat, war der Mallorca-Sänger gerührt. "Da hab ich Pipi in den Augen gehabt, weil mich das echt trifft, dass da ein Mann sitzt, den das Leben nicht beglückt hat, der da kämpft", erzählt Lorenz. Seine Meinung steht: "Uwe muss gewinnen!"

Ob es Uwe Abel ins Finale von "Promi Big Brother" 2021 schafft und wie es für ihn und seine Mitbewohner:innen weitergeht, siehst du jeden Abend live in SAT.1, auf Joyn sowie im Livestream.