Wer ist raus? Sie müssen bei "Promi Big Brother" gehen

Die Bewohnerinnen und Bewohner von "Promi Big Brother" haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen unbedingt gewinnen. Doch nicht jede:r von ihnen kommt gleichermaßen gut bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an. Diese haben es im Telefon- und App-Voting in der Hand, für wen die Reise durch das Universum frühzeitig endet.

Wer scheidet bei "Promi Big Brother" als Erstes aus? Wer zieht alle in seinen Bann und schafft es bis ins große Finale? Hier bleibst du immer up-to-date und erfährst, wer raus ist.

Im Clip: Der erste freiwillige Exit

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Alle ausgeschiedenen Bewohner:innen in der Übersicht

Bisher hat nur Daniel Kreibich das Weltall von "Promi Big Brother" verlassen. Der Star-Hellseher ging in der zweiten Folge aus gesundheitlichen Gründen. Alle anderen Promis dürfen sich weiterhin Hoffnungen auf den Sieg machen. Aber wie lange noch?

Hier siehst du stets im Überblick, wer in welcher Folge ausscheiden musste:

Bewohner An welchem Tag ausgeschieden? Daniel Kreibich Tag 2

Diese Bewohner:innen sind noch dabei

Ihre Reise durch das All ist längst noch nicht vorbei: 17 Bewohnerinnen und Bewohner sind noch im Rennen um den Sieg der 9. Staffel von "Promi Big Brother". Wer von ihnen darf sich im Finale am 27. August die Krone aufsetzen? Sie sind an Tag 6 noch dabei:

Wer bei "Promi Big Brother" raus ist, erfährst du brandaktuell nach der Sendung immer hier. Natürlich kannst du aber auch live in der Show verfolgen, wen die Zuschauer:innen zurück auf die Erde wählen. Den ersten regulären Exit gibt es an Tag 6 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: