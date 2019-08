Joey versteht die Welt nicht mehr. Er wollte seinen Abstecher im Zeltlager eigentlich dazu nutzen, um alte Bande wieder neu zu festigen – insbesondere die mit Zlatko. Der Kultbewohner ließ seinen ehemaligen kleinen Ziehbruder jedoch eiskalt abblitzen: "Gesell dich zu den anderen, laber mich net voll!" lässt ihn Zlatko wissen und fährt weiter fort: "Ich mag keine falschen Bazillen!... Mach weiter dein Ding, geh weiter heulen, geh weiter Probleme haben aber komm nicht zu mir."

Dass Joey ihn nicht einmal gegrüßt habe, als sie in verschiedenen Bereichen waren, nach all dem was Zlatko für ihn gemacht habe, stinkt dem Ex-"Big Brother"-Bewohner gewaltig.

Joey zu tiefst geschockt von Zlatkos Aussage

Joey ist unterdessen erschüttert von Zlatkos Sprüchen: "Mich hat noch nie einer 'falsch' genannt." Ein Kampf mit den Tränen im Sprechzimmer bleibt da nicht aus. Im Luxuscamp vertraut sich Joey Tobi und Janine an: "Ich weiß nicht was los ist. Er hat auf jeden Fall gesagt, ich wäre hinterfotzig." "Vielleicht kommt es ihnen gegenüber so rüber als wäre das so überspielt?!", meint Tobi.

Daraufhin wird Joey aufbrausend: "Soll ich mein Herz aufschneiden, rausreißen und rausschmeißen?" "Nein", meint Janine beruhigend. „Weißt du, was du jetzt machst? Du holst dir jetzt erst mal ein Desperados.“ Ob Alkohol wirklich die Lösung für das Problem ist?

Werden sich die zwei ehemaligen Buddys noch einmal zusammenraufen? Das siehst du täglich um 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn.de.

Du kannst heute Abend nicht im TV einschalten? Mit unserem "Promi Big Brother"-Liveticker verpasst du garantiert nichts!

Das könnte dich auch interessieren: