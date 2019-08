Joey Heindle verwickelt Janine Pink in ein Beziehungsgespräch. Der Sänger fackelt nicht lange: "Hast du dich ein bisschen verliebt", will er wissen. Janine weicht aus. So schnell gehe das schließlich nicht. Seit Tag eins knistert es bei der Soap-Darstellerin und dem "Love Island"-Kandidat. Heiße Flirts, gemeinsames Duschen und dann durften sie auch noch zusammen ins Luxuscamp ziehen - Klingt nach den besten Voraussetzungen für eine perfekte TV-Liebesgeschichte.

Janine will es langsam angehen lassen

Joey und Janine sind sich einig: " Tobi ist so lieb!". Dass der durchtrainierte 26-Jährige eine gute Partie ist, steht für die beiden außer Frage. Auch der selbsternannte Beziehungsexperte Joey kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

Treue sei auch Janine gesteht: „Wenn ich in nen Freund hab, dann hab ich Scheuklappen auf. Dann guck ich weder nach links, noch nach rechts.“

Der erste Kuss steht noch aus

Bisher wurde zwischen Janine und Tobi nur gekuschelt. "Step by step", merkt die Brünette an. Sie will es lieber nichts überstürzen. Sich bei " Promi Big Brother" zu küssen, kann sie sich aber durchaus vorstellen. "Das ist ja nichts Schlimmes", erklärt sie.

Joey Heindle plant schon die "Promi Big Brother"-Hochzeit

Für den Sänger scheint die Sache geritzt: "Ihr beide seid ein Dreamteam und ich würde es übelst feiern, wenn ich auf eure Hochzeit kommen könnte." Janine scheint es hingegen langsam angehen zu wollen. Wenn der Alltag nach einer solchen Show erst mal zurückkomme, sei man ganz schnell wieder getrennt. Aber Joey lässt sich von seiner Idee nicht abbringen: "Eines sage ich dir: Das ist hier nicht umsonst. Wunder passieren." Das Schicksal habe die beiden bei "Promi Big Brother" zusammengeführt.

Wie es mit Tobi und Janine weitergeht und ob tatsächlich bald der erste Kuss fällt, seht ihr täglich um 22.15 Uhr und freitags um 20.15 Uhr in SAT.1.

